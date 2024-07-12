В аэропорту Казани расширят территорию парковки

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Международном аэропорту «Казань» собираются построить дорогу и расширить территорию стоянки транспортных средств. Два постановления Кабинета-министров РТ об изъятии необходимых для этого земельных участков общей площадью 98 444 кв. метра подписал и. о. Премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

«Принять предложение <…> об изъятии для государственных нужд Республики Татарстан в целях строительства объекта „Автомобильная дорога с дополнительным местом для стоянки и руления транспортных средств Международного аэропорта „Казань“ имени Габдуллы Тукая“ <…>», — сказано в обоих документах.

В первом случае речь идет об участке площадью 55 872 кв. метра, во втором — о двух участках площадью 42 572 кв. метра (40 870 и 1702 кв. метра соответственно). Они будут выделены из одного и того же земельного участка площадью 146 605 кв. метров.

Владельцем изымаемых земель сельскохозяйственного назначения является закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Ак Барс — Горизонт».

В течение десяти дней Минземимущество РТ отправит собственнику уведомление об изъятии. Взамен он получит другой участок (или участки) из земель, находящихся в собственности республики. На подготовку договора мены после оценки стоимости участков отведено 30 дней.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в аэропорту Казани не стали комментировать повышение тарифов на парковку.