«Проблемы демографии и алкоголизма требуют решения»: Минздрав РТ об итогах года и планах

Робот, выполняющий операции самостоятельно, и собственная лаборатория для протезирования конечностей – это не сюжет научной фантастики, а сегодняшняя медицина Татарстана. О достижениях и реальных проблемах, стоящих перед системой здравоохранения республики, узнал «Татар-информ» на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ.





Центральные районные больницы получили 50 новых автомобилей скорой помощи

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

50 скорых уехали в районы Татарстана

В Татарстане подвели итоги работы системы здравоохранения за 2024 год. Традиционно итоговую коллегию начали с подарков от Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Центральные районные больницы получили 50 новых автомобилей скорой помощи.

«Мы имеем возможность провести приятную акцию, вручить санитарные автомобили. Сегодня здесь 27 автомобилей, в совокупности их 50. Это производство компании Sollers. Кроме плановых, контрактных автомобилей компания дарит два автомобиля от себя», – отметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Мы имеем возможность провести приятную акцию, вручить санитарные автомобили» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Все автомобили произведены в Татарстане и оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе для реанимации пациентов.

Сразу после вручения машин сюрпризы уже ждали Рустама Минниханова. На выставке руководителю республики показали достижения нашей медицины, например инновационные смарт-часы с разработанным в РТ программным обеспечением, которые измеряют важные жизненные показатели, и центры реабилитации на колесах.

На выставке руководителю республики показали достижения нашей медицины, например инновационные смарт-часы с разработанным в РТ программным обеспечением Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В своем докладе министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин рассказал, что в этом году в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию шесть таких мобильных реабилитационных центров.

В прошлом году республика приобрела три комплекса роботизированной системы для восстановления двигательных функций Walkbot, оснащенной функцией биологической обратной связи.

«В 2025 году планируется расширение использования мобильных медицинских реабилитационных комплексов с авторскими тренажерами Марата Ильясова. В строй будут введены шесть центров реабилитации на колесах для проведения реабилитационных мероприятий жителям отдаленных и малонаселенных пунктов республики», – отметил министр.

В своем докладе министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин рассказал, что в этом году в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию шесть таких мобильных реабилитационных центров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Главная проблема – это демография

Рустам Минниханов на коллегии подчеркнул, что основная задача, которая стоит перед республикой в ближайшей перспективе, заключается в решении вопросов демографии.

«В 2015 году у нас родилось 57 499 детей, а в прошлом году – 35 557. Однако у нас были годы, когда на свет появлялось и 70 тысяч детей», – отметил глава республики.

По словам Рустама Минниханова, в семьях все реже и позже появляются первенцы. Он подчеркнул, что преодоление демографических трудностей потребует значительных усилий.

«Мы все время про демографию говорим, но серьезных решений не принимаем. Материнский капитал есть, другие меры поддержки работают, но от того, что есть, мы ожидаемого результата не получили. Нужны какие-то другие решения, которые на самом деле могли бы изменить ситуацию. В этом направлении в этом году необходимо подготовить программу», – отметил Раис РТ.

По словам Рустама Минниханова, в семьях все реже и позже появляются первенцы Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Успехи в этом вопросе в прошлом году были – например, в республике не потеряли ни одну женщину во время родов.

«В результате мониторинга и оперативного принятия решений в 2024 году Татарстан достиг исторического минимума по показателю младенческой смертности. Впервые случаев материнской смертности не зарегистрировано», – отметил Марсель Миннуллин.

Для предотвращения гибели женщин во время родов на базе Перинатального центра РКБ был организован мониторинг пациенток с критическими акушерскими ситуациями. Созданы мультидисциплинарные выездные бригады, включающие сосудистого хирурга, акушера-гинеколога и реаниматолога, готовые оперативно прибыть в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Кроме того, в республике функционируют женские консультации третьего уровня на базе двух перинатальных центров, для обеспечения полного контроля за состоянием беременных в каждом районе назначены специальные кураторы.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на коллегии поднял проблему алкоголизма Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«К алкоголю мы должны относиться настороженно»

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на коллегии поднял проблему алкоголизма.

«Очень много проблем у нас и в правонарушениях, и в здоровье из-за алкоголизма. Наша программа по борьбе с алкоголизмом должна быть более эффективной», – подчеркнул Минниханов.

Раис Татарстана поделился, что каждый день у него начинается с доклада главы МВД и ежедневно есть происшествия, которые люди совершили под действием спиртного.

«К алкоголю мы должны относиться настороженно. Наша религия не поддерживает это, то же самое в православии и в других религиях. Работа по алкогольной тематике очень важна», – подчеркнул он.

По словам министра здравоохранения, основными причинами смертности из-за неестественных факторов в Татарстане являются ДТП. Отмечается рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 11,4%, следом идут отравления и воздействие алкоголя.

Робот, который делает операции

Особенно запомнилась на коллегии прямая связь с операционной Республиканского клинического онкодиспансера. На большом экране все гости совещания смогли увидеть, как работает робот.

На глазах у участников коллегии в РКОДе начали проводить вторую в республике операцию с применением современного медицинского робота. Медики вместе с врачом из федерального центра удаляли опухоль предстательной железы. Напомним, что в прошлом году в республике была успешно проведена первая такая операция.

Также в республике модернизируется оказание помощи людям, которым требуется пересадка органов.

«В Татарстане происходит тиражирование этих технологий на ведущие ВМП-центры. На сегодняшний день их четыре: РКБ, БСМП, ДРКБ и МКДЦ. В планах создание Центра трансплантации на базе городской клинической больницы № 7 имени Марата Садыкова», – подчеркнул министр.

Миннуллин заявил, что в перспективе в Татарстане планируют проводить трансплантацию органов не только местным жителям, но и пациентам из соседних регионов.

Всего за прошедший год участникам СВО в Татарстане провели 3,8 тысячи операций, а реабилитацию прошли порядка 200 человек Фото: © «Татар-информ»

Бойцам СВО в РТ провели почти 4 тысячи операций

Особенное место в обсуждении на коллегии заняло оказание помощи бойцам специальной военной операции и их семьям. Участники и ветераны СВО, а также члены их семей в приоритете при оказании профилактической медицинской помощи в РТ.

«В 2024 году диспансеризацию прошли 906 ветеранов специальной военной операции», – отметил главный врач госпиталя для ветеранов войн Ильдар Фахрутдинов.

По словам Ильдара Фахрутдинова, бойцы СВО и их семьи получают амбулаторную медпомощь без очереди. Он также отметил, что особенно актуальны для ветеранов СВО сурдологические обследования, которые проводят в казанской больнице №16 и Центре реабилитации слуха Набережных Челнов.

Всего за прошедший год участникам СВО в Татарстане провели 3,8 тысячи операций, а реабилитацию прошли порядка 200 человек.

В 2025 году в Татарстане появятся новые проекты для участников СВО и членов их семей.

«В планах создание реабилитационного центра в здании санатория-профилактория в Казани с современной лабораторией для протезирования конечностей», – рассказал министр.

Порядка ста коек будут работать для бойцов и их семей.

Кроме того, в Республике Татарстан будет работать программа медико-психологической реабилитации участников СВО и членов их семей. Программа «Боевое братство» будет помогать вернуться бойцам к обычной жизни. Также разработан адаптивный курс для жен погибших военных. Кроме того, в регионе будет функционировать специальная психологическая лаборатория по диагностике пациентов.

Рустам Минниханов в свою очередь подчеркнул, что мы должны быть максимально ориентированы на бойцов, решать вопросы реабилитации ветеранов, причем физической и психологической.

В год 80-летия Великой Победы особое вынимание будет приковано к ветеранам Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша святая обязанность – окружить ветеранов заботой»

В год 80-летия Великой Победы особое вынимание будет приковано к ветеранам.

«Наша святая обязанность – окружить ветеранов вниманием, заботой и высококвалифицированной медицинской и социальной помощью», – подчеркнул Раис РТ.

Министр здравоохранения в свою очередь рассказал, что ветеранов осталось всего 1 635 человек. И каждому из них будет оказана медицинская помощь на высшем уровне.