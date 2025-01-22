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Центр трансплантации планируют создать в седьмой городской больнице Казани
Трансплантология – это индикатор технологичности клиники. Таким мнением на коллегии Минздрава РТ поделился министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.
«В Татарстане происходит тиражирование этих технологий на ведущие ВМП-центры. На сегодняшний день их четыре – РКБ, БСМП, ДРКБ и МКДЦ. В планах создание центра трансплантации на базе городской клинической больницы № 7 имени Марата Садыкова», – подчеркнул министр.
Миннуллин заявил, что в перспективе в Татарстане планируют проводить трансплантацию органов не только местным жителям, но и пациентам из соседних регионов.
Министр также отметил, что в прошлом году в республике была успешно проведена первая операция с применением современного медицинского робота.
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