Центр трансплантации планируют создать в седьмой городской больнице Казани

Трансплантология – это индикатор технологичности клиники. Таким мнением на коллегии Минздрава РТ поделился министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«В Татарстане происходит тиражирование этих технологий на ведущие ВМП-центры. На сегодняшний день их четыре – РКБ, БСМП, ДРКБ и МКДЦ. В планах создание центра трансплантации на базе городской клинической больницы № 7 имени Марата Садыкова», – подчеркнул министр.

Миннуллин заявил, что в перспективе в Татарстане планируют проводить трансплантацию органов не только местным жителям, но и пациентам из соседних регионов.

Министр также отметил, что в прошлом году в республике была успешно проведена первая операция с применением современного медицинского робота.