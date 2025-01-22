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Раис Татарстана вручил 50 автомобилей скорой помощи районным больницам
Перед итоговой коллегией Министерства здравоохранения Татарстана Раис республики Рустам Минниханов вручил 50 автомобилей скорой помощи для всех центральных районных больниц.
«Мы имеем возможность провести приятную акцию, вручить санитарные автомобили. Сегодня здесь 27 автомобилей, в совокупности их 50. Это производство компании «Sollers». Кроме плановых, контрактных автомобилей, компания дарит два автомобиля от себя», – отметил Рустам Минниханов.
Все автомобили произведены в Татарстане и оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе для реанимации пациентов.
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