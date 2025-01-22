В Татарстане в прошлом году впервые не было ни одного случая материнской смерти

В 2024 году в Татарстане не было зарегистрировано случаев материнской смертности при родах. Об этом на коллегии Минздрава РТ рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«В результате мониторинга и оперативного принятия решений, в 2024 году Татарстан достиг исторического минимума по показателю младенческой смертности. Впервые случаев материнской смертности не зарегистрировано», - отметил он.

Для предотвращения смертельных исходов у женщин во время родов на базе Перинатального центра РКБ был организован мониторинг пациенток с критическими акушерскими ситуациями. Созданы мультидисциплинарные выездные бригады, включающие сосудистого хирурга, акушера-гинеколога и реаниматолога, готовых оперативно прибыть в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Кроме того, в республике функционируют женские консультации третьего уровня, работающие в рамках двух перинатальных центров. Также организованы амбулаторные клинико-диагностические отделения, а для обеспечения полного контроля за состоянием беременных в каждом районе назначены специальные кураторы.