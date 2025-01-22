В казанском санатории создадут реабилитационный центр с лабораторией для протезирования

В 2025 году в Татарстане появятся новые проекты для участников СВО и членов их семей. Об этом на коллегии Минздрава РТ рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

«В планах создание реабилитационного центра в здании санатория-профилактория "Казаньоргсинтез" с современной лабораторией для протезирования конечностей», – рассказал министр. Порядка ста коек будут работать для бойцов и их семей.

Кроме того, в Республике Татарстан будет работать программа медико-психологической реабилитации участников СВО и членов их семей. Программа «Боевое братство» будет помогать вернуться бойцам к обычной жизни. Также разработан адаптивный курс для жен погибших военных. Кроме того, в регионе будет функционировать специальная психологическая лаборатория по диагностике пациентов.