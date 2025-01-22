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В этом году в Татарстане в строй введут шесть центров реабилитации на колесах
В текущем году в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию шесть мобильных реабилитационных центров. Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин также сообщил на заседании коллегии о развитии роботизированных технологий в области реабилитации.
В прошлом году республика приобрела три комплекса роботизированной системы для восстановления двигательных функций «Walkbot», оснащенной функцией биологической обратной связи.
«В 2025 году планируется расширение использования мобильных медицинских реабилитационных комплексов с авторскими тренажерами Марата Ильясова. В строй будут введены шесть центров реабилитации на колесах для проведения реабилитационных мероприятий жителям отдаленных и малонаселенных пунктов республики», – отметил министр.
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