В этом году в Татарстане в строй введут шесть центров реабилитации на колесах

В текущем году в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию шесть мобильных реабилитационных центров. Министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин также сообщил на заседании коллегии о развитии роботизированных технологий в области реабилитации.

В прошлом году республика приобрела три комплекса роботизированной системы для восстановления двигательных функций «Walkbot», оснащенной функцией биологической обратной связи.

«В 2025 году планируется расширение использования мобильных медицинских реабилитационных комплексов с авторскими тренажерами Марата Ильясова. В строй будут введены шесть центров реабилитации на колесах для проведения реабилитационных мероприятий жителям отдаленных и малонаселенных пунктов республики», – отметил министр.