«Извиняюсь перед теми, кого задавил»: в Казани арестован таксист, въехавший в толпу

В понедельник Казань потрясла новость о том, что водитель такси под наркотиками потерял управление и въехал в толпу людей на остановке. Среди пострадавших были не только взрослые, но и ребенок, чудом ДТП произошло без жертв. Сегодня суд избрал меру пресечения водителю. Подробнее – в репортаже «Татар-информа»





Евгения Крусева обвиняют по статьям о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, при этом совершенном в состоянии опьянения

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информа»

«Приношу извинения всем, кого задавил»

Приволжский суд Казани арестовал на два месяца 30-летнего водителя такси Евгения Крусева, который несколько дней назад сбил 11 человек около остановки на улице Вишневского.

Его обвиняют по статьям о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, при этом совершенном в состоянии опьянения. Также его обвиняют в пьяном вождении, будучи подвергнутым административному наказанию, и в двух эпизодах подделки документов.

«Крусев нарушил ПДД, что повлекло по неосторожности тяжкие последствия для здоровья пострадавшей. Кроме того, Крусев в Нижегородской области был привлечен к административной ответственности за отказ от медкомиссии. Ему был назначен штраф и лишение прав на год с испытательным сроком на 1 год. Однако по истечении срока лишения прав Крусев попал в ДТП во время испытательного срока, который истекает в апреле этого года. Он сел за руль в состоянии наркотического опьянения», – сказал следователь.

Помимо этого, Крусев купил несколько поддельных справок, в том числе об осмотре психиатром и наркологом. Так в деле появились две статьи о подделке документов. Следователь в суде настаивал на том, что Крусеву необходимо назначить содержание под стражей, чтобы он не смог препятствовать следствию.

«Я приношу извинения всем, кто пострадал в ДТП. Я не хотел, чтобы так получилось. Прошу назначить мне меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Вину полностью признаю и раскаиваюсь», – сказал Евгений Крусев.

Даже адвокат подсудимого отметил в суде, что есть все основания для заключения под стражу, но он, как и его клиент, настаивают на более мягкой мере пресечения в виде домашнего ареста.

Суд постановил отправить Крусева в СИЗО до 10 мая этого года. Там он будет ожидать рассмотрения уголовного дела.

Под наркотиками въехал в толпу людей на остановке

Крупное ДТП произошло в минувший понедельник. «Татар-информ» рассказывал, что таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки.

В результате аварии травмы получили 11 человек. Девять из них, включая одного ребенка, были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Погибших нет.

На месте ДТП очевидцы сообщали «Татар-информу», что таксист, который сбил людей, потерял сознание за рулем. Кондуктор автобуса, в который врезался автомобиль, рассказала, что водитель легковушки «выглядел одурманенным и вел себя неадекватно».

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Позднее экспертиза обнаружила в биоматериалах таксиста следы амфетамина и марихуаны. Его арестовали на 15 суток за употребление наркотических веществ. Тогда в суде пояснили, что сейчас проводится экспертиза, которая покажет, когда водитель употребил наркотики.

Евгению Крусеву 29 лет, ранее он многократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотиков и отказ от лечения от наркотической зависимости.

Накануне в МВД по РТ заявили, что автомобилист использовал поддельную справку от врача психиатра – нарколога. В связи с этим в обвинение добавят состав преступления по статье УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».