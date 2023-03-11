СМИ: Отряды ЧВК «Вагнер» форсируют Бахмутку и прорываются к центру Артемовска

Отряды российской частной военной компании «Вагнер» форсировали реку Бахмутка и стремятся пробиться к центру Артемовска (украинское название города — Бахмут). Об этом на основании различных источников пишет издание «Русская весна».

По информации издания, наступающие пытаются прорвать оборону ВСУ на флангах. Украинская сторона характеризует ситуацию в Бахмуте и его окрестностях как «стабильно тяжелую».

Утверждается также, что на севере Артемовска российские войска перешли в активное наступление на завод «АЗОМ». На юге же города бойцы ЧВК стараются наступать по нескольким направлениям.

Восточнее села Ивановское российские войска намерены обойти населенный пункт и выйти на трассу Т0504. Тяжелые бои продолжаются и к северу от соседнего города Соледара, взятого группой «Вагнер» еще в январе.