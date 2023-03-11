СМИ: Российские силы перерезали последний крупный путь снабжения ВСУ в Бахмуте

Российским силам удалось сделать невозможным использование последней крупной дороги снабжения группировки Вооруженных сил Украины в Артемовске (украинское название города — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», ссылаясь на наблюдения украинской стороны.

«<…> за последние сутки русские существенно усилили давление восточнее Ивановского, чтобы не просто выйти на трассу Т0504, но и перерезать и контролировать ее <…>», — цитирует канал украинских аналитиков.

При этом утверждается, что «фактически трасса уже не одну неделю не является проездной и задействуются альтернативные пути». В связи с этим подчеркивается, что «остаться с узкой „горловиной“ для снабжения — это крайне опасно».

Еще 8 марта основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его подчиненные заняли восточную часть Артемовска вплоть до реки Бахмутки. Позднее он сообщил о подготовке украинскими войсками контрнаступления под Бахмутом. Рассказал о готовящемся контрнаступлении и Президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня же появились сообщения, что отряды ЧВК «Вагнер» форсируют Бахмутку и прорываются к центру Артемовска.