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Политика 19 октября 2024 09:33

Президент Республики Сербской заявил, что едет на саммит БРИКС ради роста

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Президент Республики Сербской заявил, что едет на саммит БРИКС ради роста
Президент Республики Сербской Милорад Додик
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент Республики Сербской (энтитета в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик объяснил, почему едет на саммит БРИКС, который состоится в Казани. Об этом сообщает Радио и телевидение Республики Сербской (РТРС).

«Для нас большая честь, что мы можем участвовать в саммите БРИКС в Казани. Это говорит о характере наших отношений с Россией и о дружеском отношении, которое демонстрирует Президент Владимир Путин. Мы хотим быть там, где идет разговор о росте, развитии и новых возможностях для сотрудничества», — подчеркнул Додик.

«Мы оставались последовательными в нашей политике и нейтральными во всех конфликтах, в которые великие державы хотели нас втянуть. <...> Россия и Президент Путин — наши друзья, как наши друзья и все те, кто проявляет к нам уважение и уважает наши права и наш голос», — добавил политик.

Ранее Додик подтвердил, что примет участие в саммите БРИКС, который состоится в Казани. При этом сообщалось, что политик должен приехать еще до начала мероприятия — 19 октября. Он намерен встретиться в ходе саммита с Президентом РФ.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.

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#саммит БРИКС #Босния и Герцеговина
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