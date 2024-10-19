Аурусы, беспилотники и «Аврора»: что ждет гостей БРИКС на выставке «Сделано в Татарстане»

«Максимально показать промышленность Татарстана»

Выставка «Сделано в Татарстане», приуроченная к XVI саммиту БРИКС, пройдет с 20 по 25 октября в Казани. Экспозиция разместится на двух площадках: одна часть выставки с крупной техникой развернется перед Госсоветом РТ, вторая - в самом здании парламента. Свою продукцию на ней представят 60 компаний, работающих в Татарстане, сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко.

«На выставке представлены далеко не все компании Татарстана, а только экспортоориентированные и которые хотят поставлять товары на внешние рынки», - отметил министр.

Он добавил, что цель экспозиции - максимально показать промышленность Татарстана. «Ну и заработать. Как-то монетизировать прибытие огромного количества делегаций. А в целом, это очень важно, такого еще нигде не было, и нам надо максимально настроиться и эту неделю поработать максимально качественно», - заключил Коробченко.

Олег Коробченко: «Нам надо максимально настроиться и эту неделю поработать максимально качественно»

Автобусы, катера и элитные авто

Выставка под открытым небом займет площадь около 3 тыс. кв. метров. Начинает экспозицию спортивный автомобиль, на котором в ралли-рейдах выступает российская автогоночная команда «КАМАЗ-мастер» — одна из самых титулованных в мировом автоспорте в классе спортивных грузовиков. Напомним, ее экипажи 19 раз становились победителями ралли «Дакар» (ранее — «Париж — Дакар»).

Рядом со спортивной машиной расположился модельный ряд «КАМАЗа», включающий в себя как самые популярные тягачи поколения К5, так и самосвалы, бортовые грузовики и автобусы, которые производит компания.

А Казанский вертолетный завод продемонстрирует медицинский и полицейский вертолеты «Ансат». При этом медицинская версия будет полностью отечественной с увеличенными лопастями и более мощным двигателем, что повысит эксплуатационные характеристики машины.

Компания «Аурус» покажет три модели автомобилей Aurus: Arsenal, Komendant и Senat Long. На одном из таких авто, произведенном в Татарстане, передвигается Президент России Владимир Путин. Как отметил Коробченко, главы государств, которые приедут на саммит без своих автомобилей, будут передвигаться как раз на выделенных Аурусах.

Автомобильный завод «РариТЭК» представит 12-метровый автобус модели NEON под собственным брендом LOTOS. Работает он на природном газе, что обеспечивает его экологическую безопасность.

Туристический и школьный пассажирские автобусы презентует и компания «Соллерс». Гости также смогут познакомиться с новинкой компании — пассажирским минивэном премиум-класса Sollers RF8. Все три модели завод начнет выпускать в 2025 году.

Значительная часть экспозиции будет отведена сельхозтехнике. Полноприводные самоходные опрыскиватели с гидравлической трансмиссией для химической защиты растений и внесения минеральных удобрений выставит ООО «Казаньсельмаш». А «ТПК МТЗ- Татарстан» представит несколько моделей тракторов.

На выставке также можно будет увидеть 11-метровую яхту, производимую в Чистополе, а также ультрабыструю зарядную станцию и ее «домашний» аналог для электротранспорта на тяговой батарее.

Экзоскелет, протезы и «умная палата»

А внутри здания парламента гостей ждут макеты вертолетов, самолетов и кораблей. Здесь же представят последние разработки в IT-отрасли, медицине, робототехнике и нефтехимии.

Например, судостроительная корпорация «Ак Барс» представит три модели — два аварийно-спасательных судна и скоростное пассажирское судно проекта А145Р. Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова поделится проектом производства пассажирских самолетов Ту-214.

А Иннополис покажет беспилотный самолет вертикального взлета и посадки, а также IT-разработки: смартфоны на отечественной ОС «Аврора» и программно-аппаратный комплекс биометрической идентификации по лицу.

Корпорация «Эйдос» презентует промышленных роботов и продемонстрирует симуляторы взрослого пациента, новорожденного, для лапароскопии и тактической медицины, а также портативный тренажер для отработки навыков аускультации.

В части, посвященной инновациям в развитии здравоохранения в республике, гости увидят «умную палату». С помощью взгляда пациент может включать/выключать свет, телевизор, микроволновую печи, открывать/закрывать окна и шторы, регулировать температуру в палате, вызывать медсестру.

Посетителям также покажут Е-Helper — экзоскелет для медицинской реабилитации пациентов, временно или полностью утративших подвижность нижних конечностей.

Республиканский клинический онкологический диспансер продемонстрирует технологии протезирования всех крупных суставов и моделирования крупных костей. Новая технология 3D-печати костей позволила вернуть к нормальной жизни пациентов с болезнями, которые до недавнего времени считались неизлечимыми.

В целом на выставке будет представлен почти полный спектр продукции, которую производят предприятия Татарстана: автомобильная, авиационная и промышленная техника, продукты нефтепереработки и нефтехимии, IT-оборудование и так далее. Значительная часть экспозиции будет посвящена народным художественным промыслам. Гости выставки смогут ознакомиться с татарскими предметами одежды и украшениями.

Напомним, саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита около 20 двусторонних встреч.

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.