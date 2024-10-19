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Минниханов поручил провести для гостей БРИКС презентации татарстанской продукции
Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести для участников саммита БРИКС презентации продукции, изготовленной в республике и представленной на выставке «Сделано в Татарстане». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Рустам Минниханов оценил готовность выставки продукции, выпускаемой в Татарстане. Она организована на площадке возле здания Государственного Совета РТ, а также в фойе республиканского парламента.
«Раис республики поручил организовать презентации для пребывающих на саммит БРИКС делегаций на высоком уровне, с учетом интересов гостей по отраслям», — пояснила Лилия Галимова.
Подробнее об экспозиции можно прочитать в материале «Татар-информа» Выставка «Сделано в Татарстане» откроется к саммиту БРИКС.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.
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