Минниханов поручил провести для гостей БРИКС презентации татарстанской продукции

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов поручил провести для участников саммита БРИКС презентации продукции, изготовленной в республике и представленной на выставке «Сделано в Татарстане». Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов оценил готовность выставки продукции, выпускаемой в Татарстане. Она организована на площадке возле здания Государственного Совета РТ, а также в фойе республиканского парламента.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Раис республики поручил организовать презентации для пребывающих на саммит БРИКС делегаций на высоком уровне, с учетом интересов гостей по отраслям», — пояснила Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Подробнее об экспозиции можно прочитать в материале «Татар-информа» Выставка «Сделано в Татарстане» откроется к саммиту БРИКС.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем подтвердили представители 33 государств. Президент РФ Владимир Путин планирует провести в рамках саммита 17 двусторонних встреч. По словам мэра столицы РТ Ильсура Метшина, в эти дни город примет примерно 20 тыс. гостей.