Минниханов и Додик обсудили сотрудничество между Татарстаном Республикой Сербской

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком. Он прибыл ночью прямым рейсом Белград - Казань и планирует посетить ряд мероприятий саммита БРИКС в столице РТ.

Раис республики напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума при поддержке Президента России Владимира Путина был подписан протокол о сотрудничестве между Татарстаном и Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

«Подготовлен план мероприятий по реализации протокола. Наши показатели по товарообороту остаются низкими. Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с Республикой Сербской», - заявил Минниханов, чьи слова приводит руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В свою очередь, Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) поблагодарил Минниханова за приглашение посетить Казань в дни саммита БРИКС.

В завершении встречи состоялось подписание Плана мероприятий. Он включает в себя такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие.

Координацию работы со стороны Республики Татарстан будет осуществлять Министерство промышленности и торговли.

фото: пресс-служба Раиса РТ