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Минниханов и Додик обсудили сотрудничество между Татарстаном Республикой Сербской
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком. Он прибыл ночью прямым рейсом Белград - Казань и планирует посетить ряд мероприятий саммита БРИКС в столице РТ.
Раис республики напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума при поддержке Президента России Владимира Путина был подписан протокол о сотрудничестве между Татарстаном и Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
«Подготовлен план мероприятий по реализации протокола. Наши показатели по товарообороту остаются низкими. Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с Республикой Сербской», - заявил Минниханов, чьи слова приводит руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В свою очередь, Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) поблагодарил Минниханова за приглашение посетить Казань в дни саммита БРИКС.
В завершении встречи состоялось подписание Плана мероприятий. Он включает в себя такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие.
Координацию работы со стороны Республики Татарстан будет осуществлять Министерство промышленности и торговли.
фото: пресс-служба Раиса РТ
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