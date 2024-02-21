Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казань, сообщило РИА «Новости».

В столице Татарстана глава Государства примет участие в церемонии открытия «Игр будущего», где также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежныхстран, которые прибудут на мероприятие.

Кроме того, по данным ТАСС, в Казани у Владимра Путина запланировано посещение Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.

Ранее сообщалось, что в Казань прилетел и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.