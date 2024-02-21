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Путин прилетел в Казань
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казань, сообщило РИА «Новости».
В столице Татарстана глава Государства примет участие в церемонии открытия «Игр будущего», где также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами зарубежныхстран, которые прибудут на мероприятие.
Кроме того, по данным ТАСС, в Казани у Владимра Путина запланировано посещение Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова.
Ранее сообщалось, что в Казань прилетел и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
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