Президент Литвы призвал Запад «переступить красные линии» и поставить Киеву истребители

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что западные страны должны «переступить красные линии» и отправить Украине истребители и дальнобойные ракеты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Истребители, ракеты дальнего действия – это существенная военная помощь, и сейчас... необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали, – заявил литовский лидер в интервью телеканалу LRT. – Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить».

Науседа добавил, что западным странам «не раз удавалось их стирать». В пример он привел ситуации связанные с предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС или отправкой Киеву летального оружия.

На прошлой неделе украинский Президент Владимир Зеленский заметил, что ждет от НАТО ракет и самолетов после передачи танков. Идея обсуждается руководством стран Запада, однако, по мнению авторов газеты Politico, поставка истребителей может обернуться серьезными логистическими проблемами.

Ранее Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о возможных поставках истребителей Украине.