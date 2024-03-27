«Прежде чем обгонять, убедитесь, что полоса свободна»: в РТ выросло число погибших в ДТП

Рустем Гарипов рассказал об основных причинах аварий, в которых гибнут люди

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Почти половина жертв ДТП с начала года – из-за выезда на встречку

В Татарстане увеличилось количество жертв ДТП, в частности стало больше аварий с участием детей, – таковы итоги трех месяцев 2024 года от Госавтоинспекции Татарстана.

«За этот год в Татарстане произошло 549 ДТП, что на 43 случая меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако в этих авариях погибли 63 человека, что больше на 16 человек. Еще 690 человек получили травмы. Это на 62 человека меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года», – начал со статистики главный госавтоинспектор Татарстана Рустем Гарипов.

Анализ ГИБДД показывает, что основные виды ДТП – столкновения, в них погибли 42 человека. Пешеходов за три месяца в ДТП погибло 15. Еще 6 человек погибли при наезде автомобиля в стоящее транспортное средство.

«29 человек погибли при выезде автомобиля на полосу встречного движения. Что интересно, именно в той зоне, где обгон разрешен, погибли 28 человек. К сожалению, перед тем как выйти на встречную полосу, водитель не рассчитывает силы своего автомобиля, не рассчитывает время, чтобы вернуться на свою полосу, и происходят ДТП», – рассказал главный госавтоинспектор.

На аварийных участках ГИБДД ведет усиленную работу – там стоят камеры, следят за дорогой даже с помощью аэростатов, но аварии продолжают происходить, отметил начальник УГИБДД МВД по РТ Рустем Гарипов.

«Прежде чем пойти на обгон, убедитесь, что полоса свободна, что видимость не ограничена. На совещании мы обратились к муниципалитетам, чтобы они провели полную комиссию своих автодорог, чтобы убедиться, что на тех участках, где разрешен обгон, нет необходимости поменять дорожные знаки», – подчеркнул Рустем Гарипов.

3 января в дорожной аварии в Верхнеуслонском районе РТ погибла шестилетняя девочка – водитель выехал на встречку. 5 января в Бавлинском районе РТ погибли два человека – водитель пошел на обгон, не убедившись, что полоса свободна, привел примеры Рустем Гарипов. К сожалению, за этот год таких примеров множество.

Анализ ГИБДД показывает, что основные виды ДТП – столкновения, в них погибли 42 человека Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Они должны руководствоваться правилом «Меня никто не видит»

«В ДТП с наездом на пешеходов погибли 15 человек. Мы должны донести до наших граждан, объяснить, чтобы они руководствовались одним единым правилом: “Меня никто не видит”. Если он даже со световозвращающими элементами, если он на пешеходном переходе, он должен понимать, что его никто не видит. Часто пешеходы, ступая на зебру, не смотрят по сторонам, не обращают внимания на то, уступает им автомобиль или нет. Это касается не только детей», – отметил начальник республиканской Госавтоинспекции.

В прошлом году в Бугульме супружеская пара переходила дорогу, когда в их сторону ехал «КАМАЗ», который не успел остановиться. В результате женщина погибла.

Рустем Гарипов подчеркнул: забывать о световозвращающих элементах нельзя. Они должны быть не только на детях, но и на взрослых. Этот маленький элемент одежды, который сделает пешехода заметным на дороге. Особенно опасно остаться незамеченным в темное время суток и в пасмурную погоду. К слову, в тех странах, где световозвращающие элементы сделали обязательными, гибель пешеходов снизилась на 70 процентов.

«За этот год произошло пять ДТП, в которых пассажиры и водители не были пристегнуты ремнями безопасности. Это на три случая меньше, чем за такой же период 2023 года. В таких ДТП погибли четыре человека – это больше на два человека. Ранены было пять человек, что на семь случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказал Рустем Гарипов.

Ремень безопасности спасает жизнь вне зависимости от того, где вы едете – по городу, по трассе или по сельской местности.

«Напомню, когда в стоящий автомобиль въезжает другое авто, пассажир с заднего сиденья вылетает в лобовое стекло. Ни в коем случае не забывайте пристегиваться во всех случаях! Ремень безопасности спасает жизнь», – отметил он.

«Часто пешеходы, ступая на зебру, не смотрят по сторонам, не обращают внимания на то, уступает им автомобиль или нет. Это касается не только детей» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В прошлом году на дорогах нашей республики мы потеряли 17 детей»

Начальник УГИБДД МВД по РТ отдельно остановился на авариях, в которых жертвами стали дети.

«В прошлом году на дорогах нашей республики мы потеряли 17 детей. В этом году в Высокогорском районе шестилетняя девочка находилась в детском удерживающем устройстве, но обшивка автомобиля повредила ребенка. К сожалению, она скончалась на месте. Дети являются заложниками в автомобилях, если не пристегнуты и без кресла тем более. Нужно всегда соблюдать правила, но если вы перевозите детей, скоростной режим нужно в разы снижать», – рассказал Рустем Гарипов.

К слову, за прошлый год в России более 17 тысяч детей попали в аварии, в Татарстане – 442 ребенка. По всей стране погибли 611 детей.

В Казани в феврале годовалый ребенок получил тяжелые травмы в аварии – он перевозился без детского кресла.

С начала года по 25 марта в Татарстане произошло на десять аварий с участием детей больше, чем за такой же период прошлого года. Травмы получили 73 ребенка, что на 10 человек больше.

«Каждая авария с участием детей – это большая трагедия. Мы должны предпринять все усилия, должны достучаться до каждого родителя, чтобы они соблюдали ПДД. Родители должны ежедневно говорить о правилах своим детям, прежде чем они выходят в школу, перед тем как выходят в детский сад. Поверьте, наверное, даже в детских садах дети больше впитывают информацию, чем взрослые», – отметил Рустем Гарипов.

18 марта в Казани девочка переходила дорогу, ее сбил автомобиль. Ребенок остался жив, но получил травмы, привел пример он.

«Даже если авария произошла по вине ребенка, мы должны говорить, что мы где-то недоработали», – отметил Рустем Гарипов.

Есть в статистике автоинспекции и случаи, когда дети попадают в аварии, сами являясь водителями.

«В прошлом году у нас произошло три таких ДТП, в которых один ребенок погиб, три получили ранения. 6 мая в Альметьевском районе 15-летняя девочка, пассажирка мотоцикла, погибла в ДТП. Она была без мотошлема», – привел пример он.

Рустем Гарипов попросил родителей быть бдительными, особенно весной и осенью, когда дети катаются на самокатах и велосипедах. Случается, некоторые родители дарят детям питбайки – транспорт, не предназначенный для использования на дорогах общего пользования. Это – спортивный инвентарь. Тем не менее дети выезжают на дороги и случаются трагедии.

«Мы не говорим, что не нужно кататься на мотоциклах, мы сами проводим много мероприятий с байкерами. Но когда дети садятся за руль мототранспорта без водительского удостоверения, не надев обмундирование для безопасности, мы против этого. Ни в коем случае нельзя покупать игрушку, которая приводит к смерти», – подчеркнул главный госавтоинспектор.

Он вспомнил ДТП в Рыбно-Слободском районе, когда родители подарили сыну питбайк, на котором он разбился. Похоронили ребенка в день его рождения. Несколько лет назад в Елабуге мальчик влетел на своем питбайке в автобус и погиб. Опасную игрушку ему подарили за пятерки в школе. Увы, двойку ребенку поставила жизнь за непоправимую ошибку.

Родителям, чьи дети катаются на самокатах и велосипедах, Рустем Гарипов напомнил, что на проезжей части необходимо спешиться, а катаясь, необходимо надевать каски и другую защиту.

Страшный случай произошел 30 июня прошлого года, когда 8-летняя девочка поехала через дорогу на самокате и ее сбил автомобиль. Травмы, которые она получила, оказались смертельными.

5 августа 2022 года 5-летний мальчик катался один на самокате в своем дворе. Он покатился по склону и угодил под колеса автомобиля, водитель которого даже не успел остановиться. Ребенок погиб на месте.

Курьеры перемещаются на велосипедах, на электротранспорте и, спеша выполнить заказ, часто становятся помехой и для водителей, и опасностью для пешеходов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Новая головная боль для горожан – курьеры на электровелосипедах»

«Мы каждый год готовимся к самокатному сезону, скоро будет проведено большое совещание с исполкомом Казани, с организаторами проката самокатов. Будут обсуждаться все вопросы, связанные с безопасностью, с дислокацией этого транспортного средства», – поделился он.

Рустем Гарипов отметил, что жители республики разделились в своих мнениях: кто-то выступает за самокаты, кто-то против них.

«Некоторые люди пересаживаются с автомобилей на самокаты. Но есть те, кто считает, что их нужно убирать. В любом случае мы должны говорить, что для них должны быть созданы условия, чтобы самокатчики не нарушали правила. Иногда мы видим страшные последствия: в прошлом году сразу два человека ехали на одном самокате и попали в аварию. Один человек погиб. Основной момент в этом вопросе – взаимоуважение: и тех, кто управляет самокатом, и водителей, и пешеходов. Все должны уважать друг друга», – добавил главный госавтоинспектор.

Новая головная боль для горожан – курьеры, которых становится все больше. Они перемещаются на велосипедах, на электротранспорте и, спеша выполнить заказ, часто становятся помехой и для водителей, и опасностью для пешеходов.

«Наверное, к этому вопросу нужно отнестись глобально. Если мы сейчас запретим им перемещаться по тротуарам, а велодорожки есть не везде, на проезжей части они также могут создавать помехи. Отмечу, что курьеры также подвергаются административной ответственности на общих основаниях. Мы планируем провести с ними разъяснительную работу. Поговорить с их работодателями, чтобы не только Госавтоинспекция наказывала рублем, но и их непосредственное руководство могло ввести какую-то бальную систему, чтобы они не были заинтересованы нарушать правила», – сказал Рустем Гарипов.

Теперь, если водитель не сдал экзамен с первого раза, в следующий раз он сможет сделать попытку не раньше чем через месяц и не позже чем через три Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Очень большой наплыв тех, кто идет сдавать на права без подготовки

Изменился порядок сдачи экзамена на водительское удостоверение. Теперь, если водитель не сдал экзамен с первого раза, в следующий раз он сможет сделать попытку не раньше, чем через месяц, и не позже, чем через три. Если не сдал снова, то теперь его допустят до сдачи только через полгода.

Рустем Гарипов отметил, что количество ДТП с участием водителей со стажем до двух лет не так высоко, но расслабляться нельзя. За этот год 22 дорожных аварии случились по вине неопытных водителей, три человека погибли и 31 пострадал. В том году таких аварий было 46, привел статистику Рустем Гарипов.

«К сожалению, есть такие факты, когда по незнанию правил происходят ДТП. А что касается изменений, вчера только мы провели большое совещание, связанное с приемом экзаменов. Все условия для курсантов, учеников автошкол, должны быть соблюдены. В этом году было два обращения от граждан, которых не приняли в день экзамена. Каждый факт мы вчера разобрали. Мы пришли к тому, что курсанты должны приниматься в день обращения», – отметил он.

Большой наплыв тех, кто идет сдавать на права без подготовки, обратил внимание на проблему главный Госавтоинспектор.

«Они не могут сдать не только практическую часть, но и теоретическую. По новым правилам, в случае, если ученик автошколы трижды не смог сдать экзамен, в следующий раз, он сможет прийти только через полгода. Меня спрашивают: “Не забудет ли за это время человек все правила”. Мы не переживаем по этому поводу. Давайте задумаемся: если человек сдаст экзамен с первого раза, он же будет выезжать на дорогу и тоже может забыть правила. Мы не допускаем такой мысли – он проходил обучение и все должен знать и помнить: и практическую, и теоретическую части», – отметил Рустем Гарипов.