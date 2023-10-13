Появилось видео момента наезда КамАЗа на пожилую пару в Бугульме

Появилось видео смертельного ДТП в Бугульме, где КамАЗ сбил пожилую пару на пешеходном переходе

На кадрах видно, как самосвал на большой скорости вылетает на зебру в тот момент, когда мужчина и женщина переходили дорогу.

Пенсионеры попытались увернуться от несущегося на них грузовика, но безуспешно. Женщина оказалась под колесами КамАЗа, а мужчину от удара отбросило в сторону.

Ранее мы сообщали, что сбитая грузовиком женщина скончалась от полученных травм в больнице.