Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Появилось видео момента наезда КамАЗа на пожилую пару в Бугульме
Появилось видео смертельного ДТП в Бугульме, где КамАЗ сбил пожилую пару на пешеходном переходе
На кадрах видно, как самосвал на большой скорости вылетает на зебру в тот момент, когда мужчина и женщина переходили дорогу.
Пенсионеры попытались увернуться от несущегося на них грузовика, но безуспешно. Женщина оказалась под колесами КамАЗа, а мужчину от удара отбросило в сторону.
Ранее мы сообщали, что сбитая грузовиком женщина скончалась от полученных травм в больнице.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников