В лобовом столкновении иномарок в Бавлинском районе погибли два человека

В Бавлинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на трассе Казань – Оренбург водитель Kia выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Volkswagen. Водитель и пассажир второй иномарки доставлены в Бугульминскую ЦРБ.

Фото: © Прокуратура РТ

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал заместитель Бавлинского городского прокурора Артем Родионов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.