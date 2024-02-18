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Происшествия 18 февраля 2024 00:00

В лобовом столкновении иномарок в Бавлинском районе погибли два человека

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В Бавлинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительной информации, на трассе Казань – Оренбург водитель Kia выехал на встречку и столкнулся с Volkswagen.

Фото: © Госавтоинспекция РТ

В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Volkswagen. Водитель и пассажир второй иномарки доставлены в Бугульминскую ЦРБ.

Фото: © Прокуратура РТ

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал заместитель Бавлинского городского прокурора Артем Родионов. Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения.

#смертельное дтп
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