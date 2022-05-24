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Ру Тат
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Происшествия
24 мая 2022  16:39
Павел Климчак

В Елабуге подросток погиб, влетев на мотоцикле в автобус

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Как сообщили «Татар-информу» очевидцы случившегося, ДТП произошло сегодня около трех часов дня на улице Отрадной в Елабуге. Подросток насмерть разбился, влетев на мотоцикле в автобус. Погибшему на вид было около четырнадцати лет.

 

Фото: Прокуратура РТ

Как прокомментировал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, надзорное ведомство начало доследственную проверку произошедшего. По данным ведомства, авария произошла на перекрестке улиц Отрадной и Тихой.

На место аварии выехал городской прокурор Рустем Шарафутдинов. Обстоятельства случившегося выясняются.

«Вахтовый автобус, по предварительным данным, не уступил дорогу двигающемуся справа кроссовому мотоциклу под управлением 14-летнего подростка. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия выясняются на месте работают сотрудники Госавтоинспекции», – сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

 

Фото: Прокуратура РТ

 

#ДТП #погиб подросток
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