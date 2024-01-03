На трассе под Казанью столкнулись две легковушки, погиб ребенок

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Смертельное ДТП произошло сегодня вечером на трассе Казань – Ульяновск примерно в пятидесяти километрах от Верхнего Услона. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы аварии. На трассе столкнулись иномарки Toyota Camry и Toyota Corolla.

Как сообщают в Госавтоинспекции Татарстана, в результате 6-летняя девочка-пассажирка автомобиля Toyota Camry скончалась на месте. Два пассажира автомобиля Toyota Camry и водитель автомобиля Toyota Corolla получили травмы. На месте работают автоинспекторы.