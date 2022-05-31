Премьер Польши выступил за введение запрета для третьих стран покупать нефть у России

Часть государств — членов Европейского Союза хочет запретить третьим странам покупать нефть у России. Об этом рассказал Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Польша и все больше стран Европейского Союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. <…> это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского Союза», — объяснил суть этой инициативы Моравецкий.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в первый день саммита члены ЕС договорились о частичном запрете импорта нефти из России. Это ограничение не затронет поставки по трубопроводам, однако фактически они будут осуществляться только по ведущему в Венгрию нефтепроводу «Дружба».

Кроме того, Чехия и Болгария добились отсрочки действия эмбарго на поставки нефти из России. Шестой пакет санкций Евросоюза также включает отключение трех российских банков от SWIFT (в том числе Сбербанка), запрет на вещание трех российских телеканалов и индивидуальные рестрикции — «за военные преступления на Украине».

На этом фоне стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июле в моменте достигала 125 долларов за баррель, о чем свидетельствуют данные торгов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России.