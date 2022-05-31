Глава Евросовета Мишель: ЕС договорился о частичном запрете импорта нефти из России

Страны — члены Европейского Союза договорились о частичном запрете импорта российской нефти в рамках шестого пакета санкций, речь идет как минимум о двух третях поставок. Об этом сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter’е.

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Это немедленно охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины», — написал Мишель.

Позднее глава Евросовета на пресс-конференции уточнил, что частичное эмбарго не затронет поставок нефти по трубопроводам. Ранее представители стран ЕС обсуждали именно такое исключение, о чем сообщал «Татар-информ».

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заметила в Twitter’е, что приветствует решение об эмбарго, благодаря которому импорт нефти в Евросоюз из РФ к концу года должен сократиться приблизительно на 90%. Кроме того, по ее словам, члены ЕС «договорились как можно скорее покончить с зависимостью от российского газа, нефти и угля».

Как отмечает РБК, на пресс-конференции фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз получал по трубопроводам одну треть российской нефти, но Польша и Германия решили полностью отказаться от ее поставок. Таким образом, к концу года нефть из РФ будет поступать в ЕС только по нефтепроводу «Дружба», а на него приходится только 10% от общего объема нефти, покупаемой сейчас Европой у России.

Европейские страны почти месяц не могли принять единого решения о нефтяном эмбарго, так как Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидеры ряда других стран, зависящих от российской нефти, выступали против такого решения.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине..В частности, США и Великобритания в числе других ограничительных мер запретили импорт российской нефти. Добыча нефти в РФ по итогам года может снизиться до 480–500 млн тонн.