Чехия получила отсрочку на запрет поставок российской нефти

Чехия получит 18-месячную отсрочку на эмбарго на поставки нефти из России. В качестве причины была указана сильная зависимость от топлива, получаемого из РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на České noviny.

«В первый день саммита мы в принципе договорились о частичном запрете на поставки российской нефти. Исключение пока сделано для нефти, поставляемой по трубопроводам. В связи с большой зависимостью Чехии от поставок нефти из РФ для нас запрет вступит в силу на 18 месяцев позднее», — отметил чешский Премьер Петр Фиала.

Он подчеркнул, что ключевые проблемы, ранее препятствовавшие принятию шестого пакета санкций ЕС, удалось устранить.

Так, за время первого дня саммита ЕС в Брюсселе его участникам удалось согласовать введение частичного нефтяного эмбарго против России, которое, однако, также не коснулось Болгарии, отключение трех российских банков от SWIFT, запрет на вещание трех российских каналов и ряд индивидуальных рестрикций. Предполагается, что новый перечень санкций начнет действовать уже в ближайшие дни.