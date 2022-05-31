Болгария добилась исключения из эмбарго ЕС на поставки российской нефти
Болгария станет исключением из запрета Евросоюза на поставки российской нефти. Страна добилась отсрочки до 2024 года, сообщает Sofia Globe, ссылаясь на заявление болгарского Премьер-министра Кирила Петкова.
«Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас», — цитирует сообщение РИА Новости.
Петков отметил, что эта отсрочка позволит Болгарии приспособить свою нефтеперерабатывающую отрасль к поставкам нефти из других государств.
Напомним, что шестой пакет санкций ЕС включает в себя в том числе санкции против Сбербанка, а также энергетической отрасли. В то же время стало известно, что из перечня рестрикций решено было убрать запрет на приобретение россиянами недвижимости за рубежом.
Европейские санкции стали ответом на признание Россией независимости ДНР и ЛНР, а также начала спецоперации по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом РФ Владимиром Путиным.