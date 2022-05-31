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Экономика
31 мая 2022  10:18

Стоимость нефти Brent поднялась выше 124 долларов за баррель

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Мировые цены на черное золото сегодня утром растут почти на 2%. Фьючерсы Brent (с поставкой в июле) впервые с 9 марта начали стоить более 124 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 9.35 по московскому времени августовские фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,87% — до 119,81 доллара за баррель, июльские — на 1,95%, до 124,04.

Июльские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в цене на 1,55%, до 119 долларов за баррель, передает РИА Новости.

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