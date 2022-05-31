Страны ЕС согласовали отключение Сбербанка от SWIFT

Помимо частичного эмбарго на импорт нефти из России, шестой пакет антироссийских санкций Европейского Союза будет включать отключение Сбербанка от международной платежной системы SWIFT. Об этом рассказал председатель Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter’е.

«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: „десвифтинг“ крупнейшего российского банка — Сбербанка, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине», — написал политик.

При этом, по словам Мишеля, частичное эмбарго, хотя и не коснется поставок по трубопроводам, сразу затронет 75% импорта российской нефти. К концу текущего года ее поставки в Европу должны снизиться на 90%, поделился он своей оценкой.

Вместе с тем, как ранее сообщал «Татар-информ», страны — члены Евросоюза решили исключить из шестого пакета санкций запрет на приобретение россиянами недвижимости на их территории. Против этой меры выступил Кипр.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после того, как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. В частности, ЕС уже отключил от SWIFT семь российских банков.