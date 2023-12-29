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Предвыборный сайт Путина подвергся массовым DDoS-атакам из-за рубежа
Запущенный сегодня сайт Президента России Владимира Путина как кандидата на предстоящих выборах сразу же подвергся многочисленным DDoS-атакам из-за рубежа. Он продолжает работу в штатном режиме, заявила журналистам пресс-секретарь штаба Александра Суворова.
«Совершены DDoS-атаки на сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина», — цитирует ее ТАСС.
Суворова подчеркнула, что для защиты сайта были приняты все необходимые меры.
Как ранее сообщал «Татар-информ», на площадке размещен дневник предвыборной кампании, а также биография кандидата, сведения о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба, адреса штабов в регионах.
В Татарстане продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок. Завершить его планируют уже к Новому году. Доверенными лицами этого кандидата стали четыре представителя республики.
Выборы Президента России в 2024 году продлятся три дня, с 15 по 17 марта. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.
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