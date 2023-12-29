В число доверенных лиц Путина вошли четыре татарстанца

Данис Зарипов

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Четыре представителя Татарстана вошли в число доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина как кандидата на пост Президента России. Полный список из 346 человек опубликован на сайте Центризбиркома РФ.

Доверенными лицами Путина стали бывший капитан «Ак Барса» Данис Зарипов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, а также основатель автономной некоммерческой организации содействия людям с ограниченными возможностями «Я смогу» из Татарстана Марат Ильясов и координатор республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Ринат Фазылов.

В число доверенных лиц российского лидера вошли многие деятели культуры и спорта. Среди них присутствуют и упоминавшиеся прежде источниками РБК режиссер Никита Михалков, артист Сергей Безруков и певец Shaman (Ярослав Дронов).

Как сообщал ранее «Татар-информ», сбор 7,5 тыс. подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок в Татарстане планируют завершить уже к Новому году.

Предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.