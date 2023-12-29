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В Татарстане планируют до конца года завершить сбор подписей для поддержки Путина
В Татарстане планируют уже к Новому году собрать 7,5 тысяч подписей в поддержку кандидата в Президенты РФ и действующего главу государства Владимира Путина. Об заявил руководитель Татарстанского регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин, пишут на официальном портале партии.
«7-8 января мы готовы выезжать на сдачу этих подписей в центральный избирательный штаб», - сказал спикер.
Он подчеркнул, что, согласно опросу населения, уровень поддержки Путина в среднем по стране составляет 78-80%, но в республике он выше 80%. По его словам, такой уровень доверия связан с достижениями РТ, которые стали возможны при поддержке федерального центра.
Самигуллин также добавил, что сбор подписей организовали во всех районах. Их собирали даже в ТЦ Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска и Зеленодольска.
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