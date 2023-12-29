Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Начал работу предвыборный сайт Владимира Путина
Сегодня начал работу сайт действующего главы государства Владимира Путина как кандидата на пост Президента России. Ознакомиться с ним можно по адресу: putin2024.ru.
На портале размещены дневник предвыборной кампании и биография кандидата. Также здесь представлена информация о доверенных лицах претендента, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Выложены и видеоматериалы, посвященные основным моментам кампании.
Кроме того, предусмотрен раздел о некоторых важных достижениях России за последние годы, когда страной руководит Владимир Путин (в ходе своей четвертой каденции).
Сайт создан командой российских IT-специалистов.
Как сообщал ранее «Татар-информ», сбор 7,5 тыс. подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на новый президентский срок в Татарстане планируют завершить уже к Новому году. Доверенными лицами этого кандидата стали четыре представителя республики.
Предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по их подготовке.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»