Пентагон в 2008 году

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Украина получила кассетные боеприпасы не только от Соединенных Штатов, но и от других стран. Об этом заявил директор по операциям Объединенного штаба Пентагона генерал-лейтенант Дуглас Симс, передает РИА Новости.

«Мы знаем, что там находились некоторые [кассетные боеприпасы], переданные ранее третьими странами», — пояснил представитель Минобороны США.

Симс также заметил, что соответствующие снаряды уже доставлены на Украину. Ранее об этом рассказал командующий украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

Upd. (23.49): Зимой издание Foreign Police писало, что Турция еще в ноябре 2022 года поставила Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, изготовленные во времена холодной войны.

США сейчас передают Украине «усовершенствованные конвенционные боеприпасы двойного назначения (DPICM)» калибром 155 миллиметров. При их взрыве суббоеприпасы рассеиваются по большой территории, дополнительно минируя местность (и создавая таким образом угрозу для гражданских лиц).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что российские Вооруженные силы воздерживаются от применения в ходе специальной военной операции кассетных боеприпасов, но в случае использования их Украиной начнут это делать.

К Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление, присоединились более 100 стран, включая ряд государств НАТО (например, Германию). Впрочем, этого не сделали ни Украина, ни Россия, ни США.