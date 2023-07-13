В ВСУ заявили, что уже получили кассетные боеприпасы от США

Украина уже получила от Соединенных Штатов кассетные боеприпасы, но еще не использовала их в боевых действиях. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN командующий украинской оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Мы только что получили их (кассетные боеприпасы — прим. Т-и), мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить [ситуацию на поле боя]», — сообщил украинский военачальник.

Генерал выразил уверенность, что кассетные боеприпасы дадут Вооруженным силам Украины «преимущество» и даже заставят российские войска отступить с некоторых позиций.

Вместе с тем Тарнавский отметил, что районы применения этих боеприпасов будут определяться высшим руководством. В частности, он заверил, что их не станут использовать в густонаселенных районах.

Фото: www.defense.gov

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что российские Вооруженные силы воздерживаются от применения в ходе специальной военной операции кассетных боеприпасов, но в случае использования их Украиной окажутся вынуждены это сделать.

США передают Украине «усовершенствованные конвенционные боеприпасы двойного назначения (DPICM)» калибром 155 миллиметров. При взрыве кассетных боеприпасов суббоеприпасы рассеиваются по большой территории, дополнительно минируя местность и создавая таким образом угрозу для гражданских лиц.

К Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление, присоединились более 100 стран, включая ряд государств НАТО (например, Германию). Впрочем, этого не сделали ни Украина, ни Россия, ни США.