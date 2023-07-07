Белый дом подтвердил передачу Украине кассетных боеприпасов

Соединенные Штаты передадут Украине кассетные боеприпасы. Соответствующие планы подтвердил на брифинге советник Президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам высокопоставленного сотрудника Белого дома, украинские войска будут использовать кассетные боеприпасы «на своей территории, минимизируя риски для собственного населения».

Кассетный артиллерийский снаряд калибра 155 мм M864 Фото: Wikipedia.org

О скорой передаче кассетных боеприпасов Киеву ранее написала газета The New York Times. До этого издание Politico рассказало, что обсуждение поставок «усовершенствованных конвенционных боеприпасов двойного назначения» (DPICM)» активизировалось, потому что усилия «по прорыву российской линии обороны зашли в тупик».

При взрыве кассетных боеприпасов суббоеприпасы рассеиваются по большой территории, дополнительно минируя местность и создавая таким образом угрозу для гражданских лиц.

К Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление, присоединились более 100 стран, включая ряд государств НАТО (например, Германию). Среди них, впрочем, нет ни Украины, ни России, ни США.