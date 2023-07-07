В ФРГ отказались поставлять Украине кассетные боеприпасы

Германия намерена продолжать соблюдать Конвенцию по кассетным боеприпасам, поэтому не станет передавать их Украине. Об этом заявила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

«Для нас, как для государства-участника, действует и применяется соглашение из Осло — Конвенция по кассетным боеприпасам», — подтвердила дипломат.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус также высказался против того, чтобы Германия поставляла Киеву подобное вооружение, так как это «не вариант для нее».

Впрочем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг позднее объяснил, что у Германии вообще нет кассетных боеприпасов и что поэтому она в любом случае не могла бы передать их кому-либо.

В Североатлантическом альянсе нет общей позиции по поставкам Украине кассетных боеприпасов, и каждая страна сама принимает решение по этому вопросу, уточнил он.

Накануне в западных СМИ появилась информация, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов уже принято и о нем будет объявлено 7 июля. В США пояснили, что собираются подобрать кассетные боеприпасы, которые, по их словам, будут представлять минимальную угрозу для гражданского населения.