FP: Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы

Турция в ноябре 2022 года передала Украине кассетные артиллерийские боеприпасы, изготовленные во времена холодной войны. Об этом пишет издание Foreign Police со ссылкой на американских и европейских должностных лиц.

Это так называемые усовершенствованные конвенционные боеприпасы двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM), которые были произведены в Турции по соглашению с США. DPICM можно стрелять из обычных артиллерийских орудий. Они могут содержать до 88 суббоеприпасов, предназначенных для уничтожения бронетехники.

Украинская сторона длительное время пыталась получить такие боеприпасы от США, но получила отказ. Штаты в соответствии с законодательством не могут экспортировать DPICM из-за «высокого уровня брака». К тому же некоторые американские политики выступают за полный отказ от кассетных боеприпасов и уничтожение их запасов.

Власти Турции на протяжении нескольких месяцев пытались скрыть передачу DPICM. Вооруженные силы Украины применяли их не менее двух раз.

«После того, как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они (украинцы — прим. Т-и) могли их получить. Это показывает, что, хотя Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она действительно оказывает Украине существенную военную поддержку», — сказал один из анонимных собеседников FP.

Турция, Украина и Соединенные Штаты (как, стоит отметить, и Россия) не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление. Вместе с тем опрошенные изданием эксперты предположили, что их применение может усугубить проблему разминирования в будущем, так как суббоеприпасы хаотично разлетаются и нередко не взрываются.

Впрочем, была высказана и иная точка зрения. «На каждый четвертый [артиллерийский] выстрел ты кого-то убиваешь. Я думаю, что DPICM окажется, наверное, в 20 раз лучше», — заявил Дэн Райс, президент компании Thayer Leadership и советник главнокомандующего ВСУ.