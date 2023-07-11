Шойгу: Если Украина начнет использовать кассетные боеприпасы, Россия ответит тем же

Если США все же поставят Украине кассетные боеприпасы, Россия будет вынуждена отвечать ей такими же средствами поражения. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские Вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против ВСУ», — цитирует его РИА Новости.

Шойгу напомнил, что на вооружении ВС России тоже есть кассетные бомбы, причем гораздо эффективнее американских. «Их номенклатура шире и разнообразнее», — подчеркнул министр. Однако в отличие от Киева и Вашингтона Москва понимает, какую угрозу несут эти боеприпасы. Поэтому она воздерживается от их применения в зоне спецоперации.

«Командованием Объединенной группировки войск в районе спецоперации принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов», — резюмировал Шойгу.

В беседе с журналистами министр также рассказал о потерях ВСУ с 4 июня.