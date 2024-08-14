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Экономика 14 августа 2024 11:46

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца года

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Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца года
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Запрет на экспорт бензина из России продлен на период с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. Соответствующее решение приняло Правительство РФ, сообщает пресс-служба кабинета в своем Telegram-канале.

Эмбарго призвано поддержать «стабильную ситуацию на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах».

Ограничение на вывоз бензина не затронет поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами Евразийского экономического союза, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Правительство рассматривает предложение Министерства энергетики (которое поручил подготовить он сам — прим. Т-и) продлить действие эмбарго на экспорт бензина на сентябрь и октябрь.

В Татарстане в начале августа продолжал дорожать бензин всех марок, о чем сообщал «Татар-информ».

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#цены на бензин #цены на топливо
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