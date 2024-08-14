Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Правительство России продлило запрет на экспорт бензина до конца года
Запрет на экспорт бензина из России продлен на период с 1 сентября по 31 декабря 2024 года. Соответствующее решение приняло Правительство РФ, сообщает пресс-служба кабинета в своем Telegram-канале.
Эмбарго призвано поддержать «стабильную ситуацию на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах».
Ограничение на вывоз бензина не затронет поставки в рамках международных межправительственных соглашений, в том числе со странами Евразийского экономического союза, топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Правительство рассматривает предложение Министерства энергетики (которое поручил подготовить он сам — прим. Т-и) продлить действие эмбарго на экспорт бензина на сентябрь и октябрь.
В Татарстане в начале августа продолжал дорожать бензин всех марок, о чем сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»