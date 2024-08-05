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Татарстан стал 25-м в рейтинге доступности бензина в регионах
Татарстан занял 25-е место среди российских регионов по доступности бензина. Так, на чистую среднюю зарплату в республике можно купить 1163 литра бензина АИ-92 по цене в 49,69 рубля за литр. С начала года стоимость этой марки выросла здесь на 0,9%, сообщает РИА Новости.
Тройку лидеров составили Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский АО, чистая средняя заработная плата в которых позволяет приобрести 2700, 2441 и 2341 литр топлива соответственно. Более 2000 литров АИ-92 также могут купить жители Ненецкого автономного округа — 2059, а в ХМАО-Югра (5-е место) показатель уже ниже этой планки — 1958.
И напротив, последние три места в рейтинге занимают Дагестан, Чечня и Ингушетия — 697, 683 и 633 литра соответственно. При этом в Дагестане с начала года АИ-92 подешевел на 1,4% в отличие от остальных регионов на нижних строчках.
Отметим, что лишь в 41 регионе из 85 (новые субъекты не принимали участие в исследовании) на чистую среднюю зарплату можно купить более 1000 литров бензина марки АИ-92.
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