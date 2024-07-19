Новак поручил подготовить проект запрета на экспорт бензина с осени

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К понедельнику, 22 июля, профильные ведомства должны представить предложения и проект постановления Правительства России по продлению запрета на экспорт бензина после 1 сентября. Соответствующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол совещания у чиновника.

От Министерства энергетики, Министерства финансов и Федеральной таможенной службы требуется подготовить проект доклада Премьер-министру страны Михаилу Мишустину с предложением и обоснованием введения временного запрета поставок бензина за рубеж с осени.

Министерству энергетики также следует ускорить работу по подготовке документа Правительства о мерах по недопущению «серого» экспорта нефтепродуктов, доложив о результатах до 22 июля, и обеспечить мониторинг цен на нефтепродукты.

Кроме того, Минэнерго, Министерству транспорта и ФАС предстоит до 24 июля представить в Правительство предложения о приоритизации поставок нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов по железной дороге.

ФАС, Минэнерго и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже поручено продолжить работу над минимизацией сделок между крупными нефтяными компаниями по купле-продаже топлива на бирже друг у друга.

Помимо этого, Минфину и Минэнерго необходимо внести изменения в законодательство, разрешающие не обнулять топливный демпфер при превышении предельного уровня цен только по одному продукту — бензину или дизелю. После этого превышение порога отклонения цен только по одному виду топлива будет приводить к обнулению выплат лишь по нему и не затрагивать второй.

В России до 1 августа действует разрешение на экспорт бензина. В условиях роста биржевой стоимости топлива ФАС предложила не продлевать это разрешение на ближайший месяц. Кроме того, ведомство решило потребовать от нефтяников обосновать рост оптовых цен на бензин АИ-95.