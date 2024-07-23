Новак анонсировал возобновление запрета на экспорт бензина с августа

Вице-премьер РФ Александр Новак

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запрет на экспорт бензина из России возобновится с 1 августа. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания Российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству, передает РИА Новости.

«Эмбарго у нас принято до 1 сентября, сейчас просто сделано исключение на июль. А с 1 августа исключение заканчивается и автоматически запрет на экспорт нефтепродуктов, это касается бензина, восстанавливается», — пояснил заместитель Председателя Правительства страны.

При этом Новак отметил, что кабинет рассматривает предложение Министерства энергетики РФ (которое он поручил подготовить — прим. Т-и) продлить действие эмбарго на экспорт бензина на сентябрь и октябрь. По его словам, решение будет основано на балансе спроса и предложения, а также на учете потребностей внутреннего рынка.

Вице-премьер также уточнил, что принять такое решение могут в августе и что главное — сделать это до сентября.

В России до 1 августа действует разрешение на экспорт бензина. В условиях роста биржевой стоимости топлива Федеральная антимонопольная служба предложила не продлевать это разрешение на ближайший месяц. Кроме того, ведомство решило потребовать от нефтяников обосновать рост оптовых цен на бензин АИ-95.