Цены на бирже пляшут, розница туда же: что происходит со стоимостью бензина в Татарстане?

Ценники на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше резко пошли вверх с 1 июля этого года

Фото: © «Татар-информ»

Второй регион России по темпам роста цен

Ценники на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 и выше резко пошли вверх с 1 июля этого года – об этом говорят данные Росстата. И на конец июля – начало августа Татарстан оказался среди лидеров по изменению цен на бензин.

«С 30 июля по 5 августа изменение цен на бензин было зафиксировано в 79 субъектах РФ, более всего в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — плюс 1,5% и в Татарстане — плюс 1,4%», — говорится в сообщении Росстата.

В Татарстане с 29 июля по 5 августа ценник на все марки бензина подрос, при этом стоимость на дизельное топливо практически не изменилась. Это следует из данных Татарстанстата. Так, бензин АИ-92 стоит 51,10 рубля (+1,4%), а АИ-95 — 55,34 рубля (+1,3%), АИ-98 и выше подорожал на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,02 рубля. В Татарстане же розничные цены на топливо остаются самыми низкими в ПФО.

Растущие цены — вещь неприятная, но подорожание на уровень инфляции — вполне нормальная вещь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Цены на бирже пляшут, надо это выдержать»

Растущие цены — вещь неприятная, но подорожание на уровень инфляции — вполне нормальная вещь. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал президент Ассоциации предприятий нефтепродуктообеспечения РТ Ирек Сулейманов.

«Не темп роста надо смотреть, а на уровень цен. "Мы на втором месте по темпам роста" — это громкие заголовки. Мы повышаем уровень цен не выше уровня инфляции. У нас одни из самых дешевых цен в ПФО», — заявил Сулейманов.

Основная причина роста цен на бензин в розницу, которую обозначил Сулейманов, — это то, что на бирже цены на нефтепродукты растут и опт обходится дороже.

«Чем меньше товара на внутреннем рынке, тем выше цена. Чтобы стабильно держать цены, надо производить больше товара и предлагать его покупателям. На бирже цены растут. Запретили экспорт нефтепродуктов — цены стали более стабильными», — отметил собеседник «Татар-информа».

Напомним, что с начала августа возобновлен запрет на поставку российского бензина за рубеж. Он продолжит действовать в сентябре-октябре. Сулейманов считает, что если оптовые цены снизятся за счет этого запрета, то вряд ли это повлечет за собой снижение цен в рознице.

«Мы выступаем за стабильность в экономике. К сожалению, в последнее время в экономике стабильности нет — цены пляшут на бирже. Надо это выдержать», — заключил он.

Основная причина роста цен на бензин в розницу — это то, что на бирже цены на нефтепродукты растут и опт обходится дороже Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Есть и другие причины роста цен на бензин

К сожалению, подорожание бензина, — это неизбежная ситуация при нынешних обстоятельствах, считает кандидат экономических наук, аналитик Николай Кульбака. Он назвал несколько причин подорожания. Первое — рост зарплат, в том числе в «нефтянке», в производстве горючего и его продажах. «Это сказывается в виде издержек», — считает эксперт.

По его словам, также могут сказываться локальные проблемы, которые, например, связаны с ремонтом оборудования, закрытие заводов. За этот год производство топлива значительно пострадало из-за атак украинских БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Третье — ускорение инфляции, что тоже сказывается на ценах.

«За последний год довольно сильно выросло использование автомобильного грузового транспорта. Его использование растет, соответственно увеличение спроса на горючее тоже возникает», — сказал Кульбака.

Что касается запрета на экспорт, который продлили на август – октябрь, то вряд ли это почувствуют рядовые автовладельцы, которые регулярно заправляют свой транспорт.

«Это может замедлить рост цен, но точно сказать невозможно. Но запрет — это как раз признак того, что не все ладно на рынке бензина и что есть проблемы», — сказал аналитик.