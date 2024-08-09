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В Татарстане продолжает дорожать бензин всех марок
В Татарстане с 29 июля по 5 августа текущего года стоимость всех марок бензина показала рост, цена на дизельное топливо практически не изменилась. Это следует из данных Татарстанстата.
Так, если на начало отчетного периода бензин АИ-92 стоил 50,38 рубля, то по состоянию на 5 августа ценник составил 51,10 (+1,4%). Помимо этого, бензин марки АИ-95 можно приобрести за 55,34 рубля (прежняя цена была 54,63 рубля, +1,3%), АИ-98 и выше – за 72,31 рубля (было 72,21, +0,1%).
Дизельное топливо по состоянию на 29 июля стоило 61,16 рубля, к 5 августа ценник составил 61,18 рубля.
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