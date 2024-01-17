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«Поставки Ту-214 срывать нельзя»: почему «Ростех» усилил «Туполев» человеком из ОАК
Первый заместитель генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Константин Тимофеев назначен управляющим директором АО «Туполев». Назначение стало следствием корпоративной трансформации ОАК. Зачем предприятию новый директор и какую оценку дают ему эксперты авиационной промышленности – в материале «Татар-информа».
«Ускорить принятие необходимых решений»
Управляющим директором акционерного общества «Туполев», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (входит в «Ростех»), назначен первый заместитель гендиректора ОАК Константин Тимофеев. Соответствующее решение принял совет директоров «Туполева», сообщает пресс-служба корпорации. Тимофеев сохранит за собой и прежнюю должность.
«Наряду с растущей загрузкой конструкторского бюро и Казанского авиазавода (КАЗ) по производству продукции в рамках гособоронзаказа в ближайшее время “Туполев” продолжит ответственную работу по наращиванию выпуска самолетов гражданской авиации, совершенствованию и развитию платформы Ту-214», – цитирует генерального директора ОАК Юрия Слюсаря пресс-служба.
Эти задачи, по его словам, требуют концентрации ресурсов всей корпорации. «Таким образом, совмещение уровней управления головной компании и операционного управления АО “Туполев” позволит ускорить принятие необходимых решений и выстроить оптимальную схему управления в интересах скорейшей модернизации КАЗ и выполнения планов производства», – отметил Слюсарь.
Назначение нового директора стало одной из частей корпоративной трансформации ОАК. Речь идет о формировании сфер по направлениям деятельности. А также централизации управления и оптимизации административных функций самолетостроительной отрасли.
«Вся цепочка управления шаг за шагом выстраивается в четкую вертикаль»
«Мы видим, что в периметре объединенной авиастроительной корпорации идет процесс, связанный с укрупнением и консолидацией управления. Вся цепочка управления шаг за шагом выстраивается в четкую вертикаль. И если сперва произошла интеграция в рамках конструкторского бюро Туполева и производственных площадок, то сейчас идет процесс по консолидации этого предприятия внутрь ОАК», – прокомментировал «Татар-информу» назначение исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
По его словам, управление этим процессом и активом будет консолидироваться и замыкаться на менеджмент ОАК, а именно на первого заместителя.
«Поэтому я полагаю, что те изменения, которые происходили, происходят и будут происходить на Туполевской фирме и в Казани, и в Москве, связаны с тем, что объем задач и их острота за минувшие годы повысились. Ставки очень высоки, возможности спрятать голову в песок не будет. По тем же самым Ту-214 срывать поставки нельзя. Нужно срочно выстраивать производство этих самолетов, решать вопросы по послепродажному обслуживанию, взаимоотношения с поставщиками комплектующих», – добавил Пантелеев.
Напомним, что Казанский авиационный завод должен выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год, а первые экземпляры авиакомпании должны получить в 2024-2025 годах.
Слова эксперта легко объяснить тем, что в последнее время все больше сообщений было в СМИ о неисправностях самолетов гражданской авиации. Серьезных катастроф с человеческими жертвами пока удается избежать, но сообщений о сорванных рейсах из-за мелких дефектов становится все больше. То есть на кону – безопасность людей.
«Целеустремленный, талантливый руководитель»
В структуре Объединенной авиастроительной корпорации Константин Тимофеев отвечает за стратегическое планирование, а также управление программами стратегической авиации, строительством и инфраструктурой. Он имеет большой опыт работы в сфере госуправления и государственной гражданской службы, в том числе в авиастроении и эксплуатации воздушных судов.
Тимофеев имеет квалификации пилота гражданской авиации, опыт управления самолетами Ту-204/214, Sukhoi Superjet 100 и другими воздушными судами.
«С Тимофеевым лично не знаком, но могу сказать, что у него большой опыт в целом по авиационной промышленности и он пользуется доверием со стороны руководства ОАК и “Ростеха”», – дал оценку новому директору Пантелеев.
А вот генеральный директор «Казанского авиапредприятия» Магомед Закаржаев хоть и далек от авиастроения, так как эксплуатирует самолеты, а не строит их, но при этом лично знаком с Тимофеевым. По его словам, это уникальный специалист с огромным опытом как в производстве, так и в эксплуатации авиации.
«Очень адекватный, целеустремленный, талантливый руководитель, у которого все всегда получается. Уверен, что на новом поприще все у него получится. Я думаю, что от этого выиграет как Татарстан, так и вся Россия в целом», – поделился своим мнением Закаржаев с «Татар-информом».
Он добавил, что Тимофеев является прекрасным летчиком, который умеет управлять как гражданской, так и военной авиацией. «То есть знает все не понаслышке: для чего самолет нужен, как на нем летать. Знает и экономику, и финансы, то есть прошел такую школу, что стал уникальным специалистом для этой должности», – добавил Закаржаев.
Отметим, что прежний управляющий директор АО «Туполев» Вадим Королев останется в корпорации, сосредоточившись на задачах реализации перспективных проектов в портфеле программ ОАК.
В период его работы стабилизировалась ситуация в конструкторском бюро предприятия, были выполнены важные этапы реализации стратегической программы воспроизводства и модернизации ракетоносцев Ту-160 и реализован ключевой этап модернизации производственной базы Казанского авиазавода.
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