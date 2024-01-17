«Поставки Ту-214 срывать нельзя»: почему «Ростех» усилил «Туполев» человеком из ОАК

Управляющим директором акционерного общества «Туполев» назначен первый заместитель гендиректора ОАК Константин Тимофеев

Фото: пресс-служба ОАК

«Ускорить принятие необходимых решений»

Управляющим директором акционерного общества «Туполев», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (входит в «Ростех»), назначен первый заместитель гендиректора ОАК Константин Тимофеев. Соответствующее решение принял совет директоров «Туполева», сообщает пресс-служба корпорации. Тимофеев сохранит за собой и прежнюю должность.

«Наряду с растущей загрузкой конструкторского бюро и Казанского авиазавода (КАЗ) по производству продукции в рамках гособоронзаказа в ближайшее время “Туполев” продолжит ответственную работу по наращиванию выпуска самолетов гражданской авиации, совершенствованию и развитию платформы Ту-214», – цитирует генерального директора ОАК Юрия Слюсаря пресс-служба.

Эти задачи, по его словам, требуют концентрации ресурсов всей корпорации. «Таким образом, совмещение уровней управления головной компании и операционного управления АО “Туполев” позволит ускорить принятие необходимых решений и выстроить оптимальную схему управления в интересах скорейшей модернизации КАЗ и выполнения планов производства», – отметил Слюсарь.

Юрий Слюсарь: «Совмещение уровней управления головной компании и операционного управления АО «Туполев» позволит ускорить принятие необходимых решений» Фото: uacrussia.ru

Назначение нового директора стало одной из частей корпоративной трансформации ОАК. Речь идет о формировании сфер по направлениям деятельности. А также централизации управления и оптимизации административных функций самолетостроительной отрасли.

«Вся цепочка управления шаг за шагом выстраивается в четкую вертикаль»

«Мы видим, что в периметре объединенной авиастроительной корпорации идет процесс, связанный с укрупнением и консолидацией управления. Вся цепочка управления шаг за шагом выстраивается в четкую вертикаль. И если сперва произошла интеграция в рамках конструкторского бюро Туполева и производственных площадок, то сейчас идет процесс по консолидации этого предприятия внутрь ОАК», – прокомментировал «Татар-информу» назначение исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

По его словам, управление этим процессом и активом будет консолидироваться и замыкаться на менеджмент ОАК, а именно на первого заместителя.

«Поэтому я полагаю, что те изменения, которые происходили, происходят и будут происходить на Туполевской фирме и в Казани, и в Москве, связаны с тем, что объем задач и их острота за минувшие годы повысились. Ставки очень высоки, возможности спрятать голову в песок не будет. По тем же самым Ту-214 срывать поставки нельзя. Нужно срочно выстраивать производство этих самолетов, решать вопросы по послепродажному обслуживанию, взаимоотношения с поставщиками комплектующих», – добавил Пантелеев.

Казанский авиационный завод должен выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год, а первые экземпляры авиакомпании должны получить в 2024-2025 годах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что Казанский авиационный завод должен выйти на производство 20 самолетов Ту-214 в год, а первые экземпляры авиакомпании должны получить в 2024-2025 годах.

Слова эксперта легко объяснить тем, что в последнее время все больше сообщений было в СМИ о неисправностях самолетов гражданской авиации. Серьезных катастроф с человеческими жертвами пока удается избежать, но сообщений о сорванных рейсах из-за мелких дефектов становится все больше. То есть на кону – безопасность людей.

«Целеустремленный, талантливый руководитель»

В структуре Объединенной авиастроительной корпорации Константин Тимофеев отвечает за стратегическое планирование, а также управление программами стратегической авиации, строительством и инфраструктурой. Он имеет большой опыт работы в сфере госуправления и государственной гражданской службы, в том числе в авиастроении и эксплуатации воздушных судов.

Тимофеев имеет квалификации пилота гражданской авиации, опыт управления самолетами Ту-204/214, Sukhoi Superjet 100 и другими воздушными судами.

«С Тимофеевым лично не знаком, но могу сказать, что у него большой опыт в целом по авиационной промышленности и он пользуется доверием со стороны руководства ОАК и “Ростеха”», – дал оценку новому директору Пантелеев.

В структуре Объединенной авиастроительной корпорации Константин Тимофеев отвечает за стратегическое планирование, а также управление программами стратегической авиации, строительством и инфраструктурой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А вот генеральный директор «Казанского авиапредприятия» Магомед Закаржаев хоть и далек от авиастроения, так как эксплуатирует самолеты, а не строит их, но при этом лично знаком с Тимофеевым. По его словам, это уникальный специалист с огромным опытом как в производстве, так и в эксплуатации авиации.

«Очень адекватный, целеустремленный, талантливый руководитель, у которого все всегда получается. Уверен, что на новом поприще все у него получится. Я думаю, что от этого выиграет как Татарстан, так и вся Россия в целом», – поделился своим мнением Закаржаев с «Татар-информом».

Он добавил, что Тимофеев является прекрасным летчиком, который умеет управлять как гражданской, так и военной авиацией. «То есть знает все не понаслышке: для чего самолет нужен, как на нем летать. Знает и экономику, и финансы, то есть прошел такую школу, что стал уникальным специалистом для этой должности», – добавил Закаржаев.

Вадим Королев останется в корпорации, сосредоточившись на задачах реализации перспективных проектов в портфеле программ ОАК Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что прежний управляющий директор АО «Туполев» Вадим Королев останется в корпорации, сосредоточившись на задачах реализации перспективных проектов в портфеле программ ОАК.

В период его работы стабилизировалась ситуация в конструкторском бюро предприятия, были выполнены важные этапы реализации стратегической программы воспроизводства и модернизации ракетоносцев Ту-160 и реализован ключевой этап модернизации производственной базы Казанского авиазавода.