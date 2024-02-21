Глава ОАК Юрий Слюсарь: Масштабирование производства Ту-214 обойдется в 92 млрд рублей

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует до 2030 года построить 115 пассажирских самолетов Ту-214, которые выпускаются на Казанском авиазаводе. На ближайшие два года на эти цели необходимы 92 млрд рублей. Об этом генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь доложил Президенту РФ Владмиру Путину во его визита на КАЗ им. Горбунова.

«Производство самолетов вышло на новый технологический уровень. В два раза увеличены мощности предприятия. Всего было введено порядка 200 единиц многостаночного оборудования. Это позволило с одной стороны восстановить уникальные технологии, которые у нас были в советское время. С другой стороны переход на другой технологический уровень дал возможность повысить качество, надежность изделий и обеспечить надежную технологическую базу производства этих самолетов», — сказал он.

Вторая важнейшая задача, по словам Слюсаря, это масштабирование производства самолетов Ту-214.

«Сейчас завод выпускает небольшую серию для спецзаказчиков, и наша задача перейти на серийное производство в интересах российских авиакомпаний. Для этого запланированы мероприятия на ближайшие несколько лет. Финансовое решение принято: 92 миллиарда рублей на два года расписаны», — отметил он.

Сейчас перед ОАК стоит задача: построить порядка 100 тыс. производственных складских помещений, ввести 180 тысяч уникального технологического оборудования.

«И первым этапом сначала выйти на производство 10 самолетов Ту-214 в год, потом на 20 самолетов. Это позволит удовлетворить потребность авиакомпаний в самолетах данного типа. Всего в рамках развития гражданской авиации предусмотрена поставка порядка 115 самолетов до 2030 года», — доложил глава ОАК.

Он также сообщил главе государства о модернизации ракетоносцев. На данный момент в цехе находятся 4 машины, еще одна машина — первая, которая изготовлена, находится на лётной испытательной станции.

«Новый авиационный комплекс на 90% состоит из нового бортового оборудования на отечественной элементно-компонентной базе. Функционал, надежность комплекса находится на новом уровне. Новый вычислитель, который позволяет без существенных доработок адаптировать самолет под установку перспективных видов вооружений. Ну и по характеристикам мы собственно выходим на большую дальность, большую боевую нагрузку. До 50 лет увеличен срок службы», — перечислил Юрий Слюсарь характеристики нового самолета.

Помимо этого, самолет создан полностью на цифровой основе, создан цифровой двойник. Вся документация оцифрована.

«Вся работа по самолету происходит у нас в цифре. Значительно обновили и оборудование, и программное обеспечение для нашего инженерно-конструкторского центра, что позволяет нам работать в единой цифровой экосистеме не только Туполеву, но и всем предприятиям корпорации, которые в этом проекте принимают участие», — отметил он.

Чтобы воплотить задуманное необходимо будет нанять около 3 тысяч человек. Идет значительный рост заработной платы. В 2023 году она составила порядка 80 тыс. рублей, в этом году она достигнет почти 100 тыс. рублей.

«Для нас два основных направление — это молодые специалисты (40% сотрудников завода — это молодые специалисты), и отдельную программу мы объявили по удержанию наших старших товарищей. Все-таки уговариваем их попозже уходить на пенсию, оставаться. Их знания, компетенция для нас крайне важны», — заключил он.

Ранее Путин предложил назвать один из ракетоносцев Ту-160 в честь Минтимера Шаймиева, о чем сообщал «Татар-информ».