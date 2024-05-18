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Первые девять самолетов МС-21 поставят в 2025 году
Первые девять среднемагистральных самолетов МС-21 поставят в 2025 году. Об этом говорится в распоряжении Кабмина об изменениях, вносимых в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года, передает ТАСС.
«С 2026 года планируется выйти на поставку свыше 20 единиц в год самолетов SSJ New, а программа создания самолетов МС-21 предусматривает поставку 72 единиц в год с 2029 года с началом поставок первых 9 машин в 2025 году», — говорится в документе.
«Ростех» несколько месяцев назад сообщил, что поставки SSJ New будут перенесены на 2026-й, МС-21 – 2025 год.
МС-21 — среднемагистральный самолет с применением композитного крыла, разработанный корпорацией «Иркут». Вместимость — от 163 до 211 пассажиров. Лайнеры собирают в Иркутске, а материалы для них выпускают в том числе в Казани, на предприятии «КАПО-Композит».
SSJ New – российский перспективный ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
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