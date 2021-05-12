Похороны погибших при нападении на школу в Казани пройдут 12 мая

Похороны погибших при нападении на казанскую гимназию №175 состоятся сегодня, 12 мая. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Накануне 19-летний житель Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате нападения погибли девять человек — семь детей и два педагога, 21 пострадавший госпитализирован. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура. В столице республики появились баннеры с надписью «Скорбим» в память о погибших. Всю прошедшую ночь люди продолжали приходить к месту трагедии, чтобы возложить цветы к мемориалу. В Казанском Кремле приспущены государственные флаги.