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Ру Тат
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12 мая 2021  09:10

Похороны погибших при нападении на школу в Казани пройдут 12 мая

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Похороны погибших при нападении на казанскую гимназию №175 состоятся сегодня, 12 мая. Эту информацию ИА «Татар-информ» подтвердила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Накануне 19-летний житель Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате нападения погибли девять человек — семь детей и два педагога, 21 пострадавший госпитализирован. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

В Татарстане 12 мая объявлено днем траура. В столице республики появились баннеры с надписью «Скорбим» в память о погибших. Всю прошедшую ночь люди продолжали приходить к месту трагедии, чтобы возложить цветы к мемориалу. В Казанском Кремле приспущены государственные флаги.

похороны погибших ЧП в казанской школе
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