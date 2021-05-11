Дело о стрельбе в школе Казани будет расследовать Управление центрального аппарата СКР

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение передать все материалы уголовного дела для тщательного расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве.

Ранее агентство сообщало, что стрелявшему 19 лет. Недавно он получил разрешение на оружие. В настоящее время он задержан.

По указанию главы СКР, на место происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Они при помощи техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации следов преступления.