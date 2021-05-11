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Ру Тат
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11 мая 2021  12:51

Дело о стрельбе в школе Казани будет расследовать Управление центрального аппарата СКР

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Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение передать все материалы уголовного дела для тщательного расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

 

Уголовное дело было возбуждено по статье об убийстве.  

 

Ранее агентство сообщало, что стрелявшему 19 лет. Недавно он получил разрешение на оружие. В настоящее время он задержан.

 

По указанию главы СКР, на место происшествия выехали криминалисты Главного управления криминалистики ведомства. Они при помощи техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации следов преступления.

стрельба ЧП в казанской школе
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