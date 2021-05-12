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Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской школе
Ру Тат
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12 мая 2021  07:43
Полина Шевчук

В Казани появились баннеры с надписью «Скорбим» в память о погибших в школе №175

В Казани появились баннеры с надписью «Скорбим» в память о погибших в школе №175
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На стенах нескольких домов в Казани и на билбордах появились баннеры с изображением горящей свечи и надписью «Скорбим. 11.05.2021». Плакаты размещены в память о девятерых погибших накануне при стрельбе в школе №175.

 Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в казанской школе №175 произошла стрельба. 19-летний казанец убил девять человек, семеро из которых – дети. Кроме того, пострадали еще 20 человек. Многие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

12 мая в республике объявлен днем траура. 

траур стрельба в школе
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