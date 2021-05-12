В Казани появились баннеры с надписью «Скорбим» в память о погибших в школе №175

На стенах нескольких домов в Казани и на билбордах появились баннеры с изображением горящей свечи и надписью «Скорбим. 11.05.2021». Плакаты размещены в память о девятерых погибших накануне при стрельбе в школе №175.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне в казанской школе №175 произошла стрельба. 19-летний казанец убил девять человек, семеро из которых – дети. Кроме того, пострадали еще 20 человек. Многие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

12 мая в республике объявлен днем траура.