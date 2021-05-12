Люди несли цветы к школе, где была стрельба, всю ночь: трагедия глазами юных очевидцев

«Он просто зашел и начал стрелять»

Ученик восьмого класса казанской школы №175 Ахмат Хайруллин – сын казанского имам-хатыба мечети «Гаилэ» Рустама хазрата Хайруллина – стал очевидцем нападения 19-летнего Ильназа Галявиева, он стрелял в его одноклассников и учительницу.

«Я был в этом классе, когда человек с огнестрельным оружием ворвался в наш класс и просто начал расстреливать людей», – рассказал Ахмат.

Учительница сказала всем ученикам спрятаться под парты, мальчик считает, что это помогло избежать еще больших потерь.

«Он ничего не выкрикивал, просто зашел и начал расстреливать людей», – добавил восьмиклассник.

Ахмат рассказал, что одна из его одноклассниц выпрыгнула из окна, пытаясь спастись. Напавший на школу выстрелил учителю в ногу, после чего начал стрелять по школьникам.

«Потом он ушел и люди начали звонить в полицию», – сообщил Ахмат.

По словам ребенка, до того, как стрелявший зашел в класс, они услышали взрыв около лестничной площадки.

«Под прицел попали дети, сидящие на первых партах»

Ученик 8 «А» класса казанской гимназии № 175 Ислам Сунгатуллин – сын участницы дуэта «Фарида-Алсу» Алсу Сунгатуллиной в результате нападения на школу получил ранение средней степени тяжести.

«Сын в больнице. Я была в ДРКБ, видела его, говорила с ним. Слава Аллаху, в сознании. Лежат в одной палате с одноклассником», — рассказала ИА «Татар-информ» Алсу Сунгатуллина.

По ее словам, сына спасло только то, что они с другом сидели на задней парте.

«Когда в класс зашел нападавший и начал стрелять, они вдвоем нагнулись под парту. Но все же он получил повреждение спины, рана достаточно глубокая. Врачи говорят, ранение средней тяжести. Пиджак весь разорван. Директор по радио приказал всем закрыться в классных кабинетах. Как рассказывает сын, под прицел попали дети, сидящие на первых партах», — рассказала она.

Семья Сунгатуллиных живет неподалеку от места трагедии.

«Сначала я услышала очень громкий шум, грохот. Не поняла, что это. Сработали сигнализации машин. Из окна увидела, как люди бегут, сразу после этого послышались звуки выстрелов. Сообщила мужу, он побежал в школу. Потом уже приехали и полиция, ОМОН, “Скорая”», – рассказала Алсу Сунгатуллина.

Женщина поделилась с агентством, что некоторые из детей сами вышли, большинство там остались. Восьмые классы все учились на третьем – последнем этаже. От безысходности некоторые спрыгнули с окон.

«Сын тоже вышел сам, он был в состоянии шока. Его с одноклассником тут же увезла “Cкорая”...» — рассказала артистка.

Родственники погибшей девочки: «Она была единственным и долгожданным ребенком»

Родная тетя ученицы 8А класса казанской школы №175 Алисы Гарифуллиной Насима Шайхутдинова рассказала о трагедии.

«В районе 9.30 услышала сильный грохот. Из соседнего дома звонит сестра, мама Алисы, бегают люди, не могут понять, почему дети раньше времени идут со школы. Сестра вышла, и мы с ней тоже побежали. Встретили двух девочек из их класса, они выходили из школы. Сказали, что сидевшие за первой партой две девочки раненые остались лежать под столом. А Алиса сидела за первой партой. Видела соседского мальчика, вышел на своих ногах. Сестре сказали, что дочку увезли в ДРКБ», — рассказала Насима Шайхутдинова корреспонденту ИА «Татар-информ».

На момент общения с агентством у родственников еще была надежда увидеть племянницу живой.

«Может, вышла и где-нибудь прячется. Может быть, голова у нее ранена, попала в отделение нейрохирургии», — предположили они.

Но через час им сообщили, что Алиса погибла.

«Увезли в морг. Она была единственным ребенком в семье, долгожданным, мать ее родила в 33 года, они так ее любили, дорожили ей», — поделилась тетя школьницы.

Всего во время стрельбы в школе погибли семеро детей: три девочки и четыре мальчика.

Преступник врал, что из полиции, чтобы открыли дверь в классы

Сначала дети услышали громкий выстрел, после чего подбежали к окну. После этого Галявиев выстрелил еще раз. Тогда классный руководитель отправил детей в учительский кабинет, который закрыли изнутри, рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» еще один из учеников гимназии, который был в момент нападения на занятии.

«Наш классный руководитель сказал нам молчать, чтобы никто не слышал. Человек, который зашел к нам в школу, стучался и кричал: „Откройте, это полиция!“ Он требовал, чтобы мы вышли. Все классы были закрыты, кроме одного. Его не успели закрыть, поэтому он туда попал», — сказал очевидец.

Дети оставались в классе до того момента, как в здание прибыл СОБР, отметил школьник.

Находясь в кабинете, собеседник агентства видел, как из окон школы выпрыгнули два человека. Среди его одноклассников первыми эвакуировали девочек по пожарной лестнице.

«Классный руководитель сказал, чтобы первыми пошли девочки. Мы, конечно же, согласились. Потом к нам залетели СОБР и ОМОН. Нам выломали дверь, сказали: „Подождите, мы просмотрим все, а потом можете выходить по лестнице школы“. Самое главное — вывели маленьких детей, а нас, кто постарше, выпустили примерно через пять минут», — подчеркнул очевидец.

Школу дети покидали через поле, расположенное позади образовательного учреждения. Сотрудники спецслужб прибыли на место происшествия сразу после второго выстрела. Напавшего на школу преступника мальчик лично не знал, но периодически видел, проходя мимо школы. Никаких отклонений или странностей в его поведении он не замечал.

«Кто в меня стрелял?..»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и министр просвещения Сергей Кравцов пообщались с детьми, которые после нападения на гимназию №175 лечатся в Детской республиканской клинической больнице.

«Вы прыгнули? С какого этажа?» — спросил глава республики школьницу. Девочка ответила, что она выпрыгнула из окна первого этажа гимназии и повредила лодыжку, сейчас травма почти не беспокоит ребенка.

«Там такой сильный взрыв был», — поделилась она своими впечатлениями.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, в каком классе учится ребенок. Она рассказала, что во 2 Д классе. Рустам Минниханов приободрил девочку: «Ничего, пройдет».

Другой мальчик, который тоже покинул школу через окно, рассказал, что все окна в его кабинете выбило, он успел спрыгнуть до этого момента.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично осмотрел раны и травмы некоторых детей, общался с врачами клиники. В ДРКБ министру рассказали, что один из пострадавших подростков потерял около литра крови, сейчас он в реанимации после операции. Еще у одного ребенка была остановка сердца, но медики спасли его и «запустили» сердце вновь.

Президенту Татарстана и главам федеральных ведомств в клинике показали извлеченные из тел детей пули.

«Меня стрельнули в школе. Немножко больно», — рассказала еще одна маленькая ученица гимназии, общаясь с Президентом РТ. У нее повреждена рука. Девочку интересовало, кто устроил стрельбу, она спросила это у Минниханова, но глава республики на вопрос не ответил.

Главный врач Детской республиканской клинической больницы Татарстана Айрат Зиатдинов отчитался, что всех тяжелых пациентов в больнице «вытащили». Самого первого поступившего мальчика, которого привезли в клинику в крайне тяжелом состоянии, уже прооперировали, он сейчас в реанимации.

Михаил Мурашко: Двое детей в крайне тяжелом состоянии, у восьми – огнестрельные ранения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко после посещения ДРКБ рассказал о состоянии пострадавших при нападении на казанскую гимназию №175 детей.

«В больнице находятся 18 пациентов, шестеро из которых в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые огнестрельные ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и эвакуации из здания», — сообщил федеральный министр.

Мурашко пояснил, что в Казань прибыли 39 специалистов. Это анестезиологи-реаниматологи, хирурги, психологи, психиатры.

Глава Минздрава РФ подчеркнул, что в клинике есть все необходимые препараты и донорская кровь. «Потребовалось четверым детям сейчас проведение гемотрансфузии и трансфузии препаратов крови. Помощь оказана в полном объеме», — добавил он.

Первая машина скорой была у школы спустя 4 минуты после вызова

Первая машина скорой помощи прибыла на место спустя четыре минуты после поступления сигнала. Всего на место выезжали 36 машин скорой.

Все пострадавшие дети находятся сейчас в ДРКБ. Еще двое взрослых в седьмой городской больнице, один – в Республиканской клинической больнице.

В здании больницы накануне вечером состоялось заседание оперативного штаба.

«Все выплаты, вопросы похоронные, все вопросы берем на себя. Организуем эту работу – мне постоянно докладывать. В школе находится наш Вице-премьер. Мы еще раз все проверим, обойдем каждую семью», – сообщил Рустам Минниханов на совещании.

Министры и Президент отдельно обсудили ситуацию с каждым ребенком, попавшим в больницу после атаки на школу. Его участники решали, стоит ли перевозить некоторых детей в федеральные медицинские центры или они продолжат лечение в казанской больнице.

Вопрос о переводе двоих детей в Москву решается.

Психологическая помощь будет оказана всем

Глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин рассказал, что психологическая помощь будет оказана всем.

«Нам трудно принять произошедшее — все учительское сообщество потрясено трагедией, случившейся в гимназии №175 Советского района Казани. Мы потеряли детей, учителя и еще одного сотрудника учебного заведения. Мы переживаем вместе со всеми тяжелую горечь утраты. Для всех татарстанцев — это непостижимая потеря, — отметил министр образования и науки РТ. — Помощь каждому обратившемуся в связи с трагедией будет оказана».

Министерство напомнило, что открыты горячие линии Управления образования Казани, куда можно позвонить по следующим номерам: (843) 292-44-03 и 292-37-04.

За психологической помощью можно обратиться по телефонам: (843) 277-00-00 (отделение экстренной психологической помощи центра «Доверие») и 8 (800) 200-01-22 (единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей).

Соболезнования со всех уголков мира

Представители США, Ирана, Финляндии, Королевства Бахрейн, Болгарии выразили соболезнования в связи с трагедией в Казани. Представители дипломатических служб направили телеграммы в адрес Президента Татарстана Рустама Минниханова, либо написали на своих официальных станицах в социальных сетях.

Состоялись и телефонные разговоры главы республики с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и Премьер-министром Свободного государства Саксония (ФРГ) Михаэлем Кретчмером в ходе которых были выражены слова поддержки в это тяжелое время.

Лидеры Венгрии, Словакии, Узбекистана, Туркмении также разделили скорбь по погибшим в Казани.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования родителям погибших казанских школьников, а также всему народу России. Случившееся сегодня — это акт бессмысленного насилия, считает он. Об этом рассказал официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь глубоко опечален сообщениями о гибели девяти человек, в том числе семи детей, в результате стрельбы сегодня возле школы в Казани. Он решительно осуждает этот акт бессмысленного насилия и выражает свои глубочайшие соболезнования семьям жертв, а также Правительству и народу Российской Федерации. Он желает пострадавшим скорейшего и полного выздоровления», — отметил он.

На месте трагедии митрополит Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин возложили цветы на оборудованный в память о погибших возле школы мемориал.

«Для нас это страшный удар в эти святые дни, когда у нас Пасха, сегодня Радоница, у наших братьев – Священный месяц Рамадан. Это бесчеловечное действие, которое не может ни сказаться на сердце каждого человека. Мы передаем соболезнования тем, у кого пострадали или погибли близкие», – отметил Митрополит Кирилл.

Сегодня во всех храмах и монастырях будут совершены заупокойные Литургии и панихиды по погибшим в результате стрельбы в казанской гимназии. В Введенском Кизическом мужском монастыре Казани службу возглавит Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Панихида начнется ориентировочно в 10.30.

«У подобных преступников нет нации, у них нет религии, и их не надо куда-то относить. Самое главное я хотел пожелать терпения и стойкости родителям детей», – добавил Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

В Казани IX Республиканский ифтар начался с минуты молчания совершили молитву-дуа за погибших и пострадавших.

Люди шли к мемориалу и ночью

В городах России и за рубежом появляются стихийные мемориалы, люди несут цветы и игрушки, в Санкт-Петербурге из свечей выложили слово Казань, а в Москве Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к стихийному мемориалу у московского представительства Татарстана.

12 мая в Татарстане объявили днем траура: по всей республике отменяют спектакли, концерты и другие развлекательные мероприятия.

К казанской гимназии №175 жители всю ночь продолжали нести цветы и игрушки. Один из сервисов по заказу такси, который работает в Казани, довозил до школы всего за рубль из любой точки города

Около мемориала у школы выстроилась очередь из тех, кто хотел почтить память погибших в гимназии.